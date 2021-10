Popescu: Vom continua să subvenţionăm gigacaloria, pentru că administraţiile locale nu au putut reabilita reţelele termice

„Referitor la gigacalorie, furnizată populaţiei în sistem centralizat, eu am spus că sistemul subvenţiilor de la bugetele locale, parţial de la bugetul de stat, va trebui să rămână, pentru că acolo nu vorbim numai de subvenţionarea unui preţ al gigacaloriei, ci e subvenţionarea până la urmă a neputinţei, să zicem aşa, a administraţiilor locale de a repara, de a-şi reabilita reţelele termice. Sunt foarte mari pierderi în sistemul centralizat de transport şi de distribuţie a agentului termic şi nu e normal ca aceste pierderi să fie plătite de oameni. Deci, cred în continuare într-un sistem şi pentru această iarnă de subvenţie a gigacaloriei cu bani parţial veniţi atât din bugetele locale, cât şi din bugetul de stat, cum s-a întâmplat în fiecare an. În fiecare an bugetul local a fost alimentat din diverse surse locale şi centralizat", a spus Popescu, la finalul şedinţei de Guvern, răspunzând unei întrebări venite din partea jurnaliştilor.

Aceasta a fost urmare a unor informaţii apărute în spaţiul public potrivit cărora 27 de municipii sunt în pericol de a rămâne fără căldură şi apă caldă în sezonul rece, după ce preţul gazului a ajuns de patru ori mai mare decât era iarna trecută.

În şedinţa de Guvern de luni a fost adoptată Ordonanţa de urgenţă privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi stabilirea schemei de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, respectiv 1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022. De compensare vor beneficia aproximativ 13 milioane de români.