Peste 6.000 de ucraineni s-au angajat legal în România. În ce domenii muncesc

Oficialul a precizat că din totalul celor 6.431 contracte active ale cetăţenilor ucraineni, 4.287 au fost înregistrate după începerea războiului, pe 24 februarie 2022, restul fiind contracte existente la data declanşării conflictului., notează agenţia de presă

Conform datelor centralizate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, dintre cei 4.287 de ucraineni care s-au angajat după ce au fugit din calea războiului, 1.154 lucrează în industria prelucrătoare, 607 în construcţii, 508 în hoteluri şi restaurante, iar 414 în comerţ.

Mai mult de un sfert dintre ucraineni, 1.278, au optat pentru locuri de muncă în municipiul Bucureşti, 428 în judeţul Bistriţa Năsăud, 276 în judeţul Timiş, 241 în judeţul Arad şi 214 în judeţul Maramureş.

O serie de platforme au sărit în ajutorul refugiaţilor ucraineni în România care doresc să îşi găsească un loc de muncă în această perioadă. Adecco Jobs For Ukraine, Ukrainians in Iaşi şi Jobs for Ukraine sunt principalele platforme care au lansat joburi pentru refugiaţii ucraineni. Iată cum funcţionează platformele şi cum pot ucrainenii să se înscrie pentru a-şi găsi un loc de muncă.