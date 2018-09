Peste 5.000 de locuri de muncă se vor înfiinţa în 2019. Patronii primesc 1,4 miliarde de lei

„Ministerul Finanţelor Publice finanţează marile investiţii din sectoarele de activitate de vârf şi dezvoltarea regională, astfel că din 10 septembrie acceptă cereri pentru ajutor de stat în limita a 614 milioane de lei, buget alocat pentru 2018”, a informat duminică MFP.

Potrivit acestuia, au fost depuse 32 de cereri pentru investiţii în valoare totală de 3,8 mld lei, care ar urma să creeze 5.242 de locuri de muncă şi pentru care ajutorul de stat solicitat se ridică la suma totală de 1,38 miliarde de lei. 18 dintre proiectele analizate au capital românesc, iar 14 au capital străin.

Solicitările au fost făcute în baza schemei de ajutor de stat instituite prin H.G. nr. 807/2014, care susţine investiţiile de mare anvergură, favorizează extinderea activităţilor economice în regiunile defavorizate şi stimulează investiţiile în tehnologii avansate care conduc la crearea de locuri de muncă.

"Recent am început procesul de îmbunătăţire a cadrului legal privind schema de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 807/2014 şi ne propunem ca în viitorul apropiat să venim cu noi modificări care faciliteze accesul la finanţare al unui număr cât mai mare de investitori. Sperăm ca în curând efectele să se regăsească în economia reală, iar 2019 să fie un an al investiţiilor care să creeze cât mai multe locuri de muncă. Aşa cum am spus în mai multe rânduri îmi doresc ca românii din străinătate să aibă motive reale pentru a se întoarce acasă", precizează Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice.

Potrivit procedurii stabilite prin Ghidul solicitantului, experţii din cadrul MFP verifică documentele depuse iar dacă există neconcordanţe vor fi cerute clarificări legate de informaţiile din documentele prezentate. Întreprinderile au la dispoziţie 15 zile lucrătoare pentru a răspunde.

În cazul în care, în urma evaluării cererilor de acord pentru finanţare se emit scrisori de respingere şi rămân disponibile credite de angajament şi bugetare, vor intra în analiză solicitările rămase în aşteptare. Precizăm că cererile se analizează în ordinea înregistrării acestora la registratura generală a MFP.