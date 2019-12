Orban: Fantomaticul Fond de Investiţii şi Dezvoltare nu are niciun leu real în buget; PSD şi-a bătut joc de primarii lor. I-au păcălit că le finanţează proiecte

„I-am cerut domnului Ionel Dancă să-mi facă o analiză pe fantomaticul Fond de Devoltare şi Investiţii care nu are niciun leu real în buget. Situaţia ne arată clar, în primul rând că a fost o formă de plată către primarii PSD pentru campaniile electorale pentru europarlamentare şi prezidenţiale”, a soys Orban, în şedinţa de buget.Potrivit lui Orban, peste 80% dintre contractele semnate sunt cu primari PSD. S-au depus 3.100 de proiecte, cu o valoare de 58,5 de miliarde de lei.”Gândiţi-vă ce cheltuială voiau să provoace cei din Guvernul PSD. Proiecte depuse în valoare de 58 miliarde de lei. Imaginaţi-vă, dacă nu-i opream, cam ce factură ne-ar fi venit peste un an de zile. Dintre proiectele depuse, s-au propus spre aprobare un număr de 696 proiecte, în valoare de 10,3 miliarde de lei, în condiţiile în care plafonul de tragere acordat din disponibilităţile contului curent al Trezoreriei a fost inişial 300 milioane şi a fost «majorat» la 120 de milioane. Ei au vurt să angajeze lucrări de 10 miliarde, în condiţiile în care plafonul a fost redus la 120 de milioane. Practic, nici măcar nu aveau de unde să împrumite bani. I-au păcălit pe primari, inclusiv pe ai lor. Şi-au bătut joc de primarii lor, i-au păcălit că le finanţează proiecte, iar ei nu aveau capacitatea de tragere”, a spus Orban.Potrivit acestuia, nu s-au semnat decât 239 contracte, în valoare de 6,6 miliarde lei, iar dintre contractele semnate au fost alocate avansuri către 40 de contracte.„Aici va trebui să facem controale pe toate aceste contracte. Restul, odată cu încetarea existenţei Fondului, după aprobarea legii, ele nu vor mai avea obiect”, a mai afirmat premierul, care a apreciat că ar trebui găsite variante pentru recuperarea banilor deja plătiţi.„Să recuperăm aceşti bani, pentru că este clar că această ficţiune nu poate să stea la baza unor obiectivede investiţii serioase”, a mai afirmat Orban.Premierul Ludovic Orban a anunţat, marţi, la începutul şedinţei de Guvern, că Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii va fi desfiinţat, considerând că a fost o şmecherie electoralistă.