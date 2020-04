Orban cere închiderea Aeroportului Cluj: Este inadmisibil ce s-a întâmplat acolo

Ludovic Orban a afirmat, joi, la începutul şedinţei de Guvern, că trebuie folosite toate pârghiile pentru tragerea la răspundere a directorului aeroportului.

„Poate închideţi Aeroportul Cluj, domnule ministru, după ce am văzut astăzi la televizor. E inadmisibil. Am vorbit cu Consiliul Judeţean, au avut două tentative de schimbare a acestui manager, care au fost oprite de instanţă. Eu cred că trebuie să luăm toate măsurile posibile aici. Ministerul de Interne trebuie să demareze imediat o anchetă. Este inadmisibil ce s-a petrecut acolo. Trebuie să folosim toate pârghiile pe care le avem să-l tragem la răspundere pe managerul aeroportului, nici măcar nu a informat Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi pe prefect privitor la aceste zboruri. Nu a luat nicio măsură privitoare la distanţarea fizică, privitoare la obligativitatea de asigurare a echipamentului de protecţie. Am solicitat şi prefectului personal să demareze toate procedurile posibile pentru a-l trage la răspundere pe managerul de la aeroportul Cluj”, a transmis premierul.

El a cerut ca, în cazul în care asemenea curse vor mai avea loc, să fie respectate toate ordonanţele militare.

„Mă interesează ca în cazul în care mai sunt astfel de curse ele trebuie să fie notificate din timp, aici autorităţile locale, prefecturile unde există aeroportul care se află în subordinea autorităţilor locale trebuie să fie informate din timp şi trebuie să dispună conducerii aeroportului şi firmelor care asigură transportul românilor care pleacă la munci sezoniere respectarea tuturor condiţiilor din ordonanţele militare”, a mai afirmat Orban.

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat că în acest caz a fost un lanţ de erori.

„Dintr-o bună intenţie a autorităţilor statului reglementată prin Ordonanţa militară la articolul 10, din păcate s-a ajuns în situaţia în care instituţiile statului nu s-au implicat, instituţiile statului român şi aici nu mă refer doar la aeroportul din Cluj, este un lanţ de de nereguli, este inadmisibil cum firme de recrutare personal au adus 1.500 de oameni, i-au lăsat în parcarea aeroportului, care nu aparţine de aeroport, aparţine de o firmă privată, concesionată la o firmă privată de către Consiliul Judeţean Cluj. Dacă vă uitaţi pe imagini, în interiorul aeroportului procesarea celor 1.500 de oameni, de pasageri, s-a făcut regulamentar, cu păstrarea distanţei, dar 1.500 de oameni într-o parcare, unul lângă celălalt, este inadmisibil ceea ce am văzut astăzi acolo. Şi din păcate aceste imagini au făcut înconjurul lumii”, a mai spus ministrul Transporturilor.

El i-a transmis ministrului de Interne o propunere de modificare a unei ordonanţe militare pentru ca instituţiile statului să aibă control pe tot ce înseamnă aceste zboruri.

„Am transmis domnului ministru Vela o propunere de modificare prin următoarea ordonanţă militară, de modificare a articolului 10, astfel încât instituţiile statului român să aibă controlul pe tot ce înseamnă programarea acestor zboruri, altfel cei care au comandat şi mă refer la beneficiari, la cei din Germania, s-au adresat direct Eurocontrol, ei au făcut planul de zbor, l-au trimis către Romatsa, către autoritate, ei au respectat regulile din interiorul aeroportului, tot ceea ce s-a întâmplat total în afara regulilor, pe care noi le solicităm astăzi şi în fiecare zi să se respecte, s-a întâmplat în parcarea aeroportului”, a afirmat Lucian Bode.

La rândul său, ministrului de Interne, Marcel Vela, a spus că o problemă a fost legată şi programarea acestor zboruri.

„Aş dori să vă spun că este prematur să ne exprimăm la vinovăţia unora sau altora, mă refer la agenţii de recrutare sau la alte aspecte care ţin de vinovăţie pentru că agenţiile au venit în parcare cu oamenii din cauza organizării proaste a orarului de zbor şi vă dau un exemplu. În această după-amiază au fost organizate 12 curse aeriene, la ora 12, 13, 13:50, 14, 14:10 şi tot aşa până la 22:00. Sunt cazuri, la 14:30 două curse. În concluzie, reprezentanţii Autorităţii Aeronautice, Romatsa şi Aeroportul din Cluj au organizat deficitar aceste zboruri, aducând în zona de proximitate a aeroportului viitorii pasageri la aceeaşi oră”, a transmis ministrului de Interne.

Peste 1.000 de români care vor să plece la muncă în Germania cu zboruri charter au stat înghesuiţi, joi, la Aeroportul „Avram Iancu” din Cluj, fără a respecta niciuna dintre restricţiile impuse de autorităţi pentru a preveni infectarea cu coronavirus.