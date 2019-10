Nicolescu, Deloitte: Statul nu are cum să investească în sistemul energetic. Nu poate face nici măcar un spital

„Statul nu investeşte în sistemul energetic. Nu e în stare să construiască un spital, din partea de guvernanţă vine cea mai mare problemă a sectorului. Cele mai mari aşteptări le avem de la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru că a reuşit să îţi dezvolte o capacitate administrativă suficient de bine dezvoltată, are oameni foarte bine plătiţi. Preşedintele ANRE îl face de ruşine pe preşedintele României la bani şi acest lucru e foarte bun, de aceea avem aşteptări să vedem performanţă”, a spus Nicolescu, citat de financialintelligence.ro.

Partenerul Deloitte a spus că România îşi va îndeplini angajamentele asumate în faţa UE privind promovarea energiilor regenerabile.

„La nivelul Uniunii Europene, schimbările climatice au prioritate. Promovarea energiei regenerabile a fost acceptată în combaterea schimbărilor climatice. La nivel naţional, paradoxal, în gestionarea problemei schimbărilor climatice românii se comportă onorabil. În 2020, ne vom îndeplini ţinta în promovarea energiei renegerabile. E un lucru extrem de important, sunt ţări care nu îşi va îndeplini acest obiectiv, cum este Olanda. Mai mult, un olandez a fost desemnat vicepreşedinte al Comisiei Europene care se va ocupa de zona verde a energiei. Lead by example sau lead by fail?”, a continuat el.

Răzvan Nicolescu a adăugat că, pe piaţa noastră de energie şi gaze, nu există deloc investiţii în reţelele de transport şi distribuţie. „Nu vom şti cum va arăta piaţa energiei în trei-patru ani, iar preţurile sunt în creştere pentru că nu avem o piaţă funcţională. Sperăm într-un sistem cu cât mai multe persoane care îşi vor asuma securitatea energetică în propriile mâine, folosind ultimele tehnologii dezvoltate”, a conchis el.