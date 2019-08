Isărescu încurajează Guvernul să fie prudent: Suntem cu arma la picior

„Avem un buget relativ tensionat, noi am observat şi încurajat prudenţa Guvernului de a ţine lucrurile sub control, păstrarea ţintei de deficit uşor sub nivelul de anul trecut şi încurajăm un astfel de comportament pe toate căile care stau la dispoziţia BNR. Am observat în ultima lună şi o anumită creştere a veniturilor bugetare, ceea ce nu este de neglijat. Suntem preocupaţi, dar nu vedem lucrurile în negru şi lucrăm cu Guvernul într-un an electoral, dificil din punct de vedere social, politic, să se păstreze toate echilibrele. Şi echilibrul financiar-economic, dar şi echilibrul social şi politic”, a declarat Mugur Isărescu, luni, în cadrul unei conferinţe de presă.

Guvernatorul BNR a refuzat să comenteze datele privind rectificarea bugetară până când Guvernul şi Ministerul Finanţelor nu vor prezenta situaţia.

Mugur Isărescu a atras atenţia însă asupra contextului internaţional volatil. „Suntem practic într-un război comercial, este o bătălie a cursurilor valutare, a marilor puteri. Noi suntem cu arma la picior, pentru că oricând pot să aibă loc mişcări. Altminteri, vedem o stabilitate remarcabilă a cursului, la nivelurile actuale ale dobânzilor, ceea ce ar putea să fie un semn bun. Dar nu dormim în post, suntem vigilenţi, că s-ar putea să fie înşelătoare această stabilitate”, a mai declarat guvernatorul BNR.

