Indexarea pensiilor, între promisiuni şi incertitudini. Data de 1 ianuarie 2023, avansată de şeful PSD, neconfirmată de ministrul Muncii

Inflaţia a urcat la 13,8 % în aprilie, potrivit datelor publicate de INS. Alimentele s-au scumpit cu 13,5%, mărfurile nealimentare cu 8,9% iar serviciile cu 7,1%.

Ultimele scenarii luate în calcul de BNR nu indică o îmbunătăţire a situaţiei:

- Asistăm la scăderea perspectivelor de creştere economică, deoarece creşterea rapidă a costurilor de trai are efecte asupra venitului real al gospodăriilor, în timp ce investiţiile private sunt afectate negativ de cererea mai scăzută, creşterea preţurilor inputurilor şi perturbările prelungite ale lanţurilor de aprovizionare.

- Scenariul actualizat arată o înrăutăţire considerabilă a perspectivelor inflaţiei. Se preconizează că inflaţia va continua să crească în T2’22 şi să scadă doar treptat în următoarele patru trimestre, rămânând semnificativ crescută, ca urmare a unui impact suplimentar al factorilor care amplifică în prezent creşterea preţurilor, inclusiv a celor legate de războiul RU-UA.

- Potrivit BNR, inflaţia nu va reveni la niveluri de o cifră până în al doilea semestru din 2023.

Budăi: Voi propune eliminarea procentului din PNRR pentru pensii

Pe de altă parte, ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat că media europeană privind ponderea pensiilor în PIB este cuprinsă între 12,5 şi 13 la sută, dar că în România nu ar trebui mers neapărat pe un procent anume, ci pe rezolvarea inechităţilor.

"Media europeană este undeva între 12,5 şi 13 la sută. Nu aş merge neapărat pe un procent, ci pe rezolvarea inechităţilor în principal. Noi în legea 127, când am promovat-o în Parlament, am avut 11,7 la sută pondere, conştienţi că puterea economică nu ne poate duce chiar la media UE. Dar trebuie să tindem şi noi acolo", a afirmat ministrul Muncii, Marius Budăi.

Totodată, ministrul Muncii a precizat că va propune eliminarea procentului de 9,4% din PIB din PNRR pentru pensii.

"Eu aş elimina total procentul, nu scrie nicăieri în nicio lege a pensiilor din UE că ne încadrăm în atât. Nu scrie. Voi propune eliminarea procentului, pentru că până la urmă fiecare stat membru trebuie să aibă independenţa de a-şi decide politicile sociale şi economice, bineînţeles respectând reglementările europene. Eu sunt un pro-european convins şi spun clar că statele trebuie să-şi decidă politicile", a declarat Marius Budăi.

Ministrul Muncii susţine că este necesară o renegociere mai largă a PNRR decât până acum, el dând ca exemplu irigaţiile, pentru care nu există finanţare în PNRR.

"Renegocierea PNRR o văd mult mai largă decât până acum. Nu aş vrea să-mi arog nici un merit şi nu aş vrea să o luaţi ca o laudă, dar am fost singur în această poveste până acum, nu singur ca persoană, pentru că am avut susţinerea lui Marcel Ciolacu şi a întregului PSD, dar am fost singurul care s-a bătut şi la Comisia Europeană şi la Banca Mondială şi la OECD şi am dus problemele noastre. Nu înţeleg de ce în PNRR nu avem nici un euro pentru managementul apei în România, pentru irigaţii şi trebuie să discutăm acest aspect. Nu înţeleg de ce în PNRR trebuie să fim condamnaţi la sărăcie şi acest aspect trebuie să fie discutat şi cu siguranţă va fi discutat. Vă spun sincer nu m-am temut nici când un anumit premier mi-a cerut demisia şi nu mă voi teme nici de acum încolo şi nu voi renunţa", a afirmat ministrul Muncii, Marius Budăi.