Guvernul vrea să plafoneze preţul gazelor naturale. Cîţu: IMM-urile şi persoanele fizice nu vor plăti toată factura în această iarnă

„Am mandat Ministerele Muncii, Energiei şi Finanţelor să vină cu o formă finală.

Am avut discuţii despre plafonarea preţului la gaze. Am introdus această temă în dezbatere în Guvern. Domnul ministru (al Energiei, Virgil Popescu - n. red.) împreună cu Consiliul Concurenţei vor discuta şi cu Comisia Europeană. Sunt mai multe variante la care ne gândim. Am vrut să avem şi această variantă. Căutăm cele mai bune soluţii pentru această perioadă în care preţurile la energie şi haze au crescut. Pentru consumatorii casnici şi non-casnici în special până în 31 martie”, a spus premierul.

„Abia acum am început să ne uităm şi la această soluţie. Avem deja o soluţie pentru compensare. Şi vrem să ne asigurăm că în special clienţii non-casnici şi casnici, IMM-urile şi persoanele fizice, nu vor plăti toată factura în această iarnă. Soluţiile le avem, urmează doar să ne gândim care e forma cea mai simplă. În ceea ce priveşte plafonarea la gaze, ne uităm la această soluţie, dar pentru mine este important să nu distorsionăm foarte mult piaţa. În momentul în care introduci o astfel de măsuri, distorsionezi piaţa, motivaţia de investi dispare pentru companii. Vreau să văd cum luăm această măsură astfel încât să fie cât mai puţin invazivă. Trebuie să recunoaştem că în acest moment există o situaţie specială care necesită măsuri speciale”, a spus Cîţu.