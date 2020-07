Guvernul ţinteşte în continuare o scădere de numai 2% a economiei. Cîţu: Estimarea Comisiei Europene este prea pesimistă

Comisia Europeană a publicat marţi previziunile economică de vară, în care prognozează pentru România o contracţie de 6% din PIB în 2020, pentru ca anul 2021 să aducă o revenire de 4%.

„Comisia a păstrat pentru economia României aceeaşi prognoză din primăvară. Da, este -6%, dar este aceeaşi cifră, nu a înrăutăţit-o. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în restul Europei, vedem că în mai toate ţările aceste cifre au fost înrăutăţite faţă de estimările din primăvară, la unele state cu aproape un punct procentual sau chiar cu mai mult. Dacă mă uit la vecini, România are o estimare de -6%, iar Ungaria de -7%. Trebuie să ne uităm la această estimare în context european. Rămân la opinia că este o estimare prea pesimistă faţă de ce se întâmplă în România astăzi”, a spus ministrul, într-o conferinţă organizată de profit.ro.

Potrivit acestuia, aşteptările mai optimiste ale Guvernului sunt justificate de evoluţia bună din primul trimestru, dar şi de reacţia economiei la măsurile de sprijin adoptate în perioada crizei.

„Pe lângă confirmarea de la INS a creşterii economice în primul trimestru cu 2,7%, am avut o revizuire în sus a contribuţiei investiţiilor la creşterea economică în primul trimestru, de la 0,9 la 2 puncte procentuale. În acelaşi timp, vedem iarăşi o dinamică interesantă, o reducere a stocurilor. Este clar că acea creştere economică nu a fost pe stocuri, ci pe investiţii. Stocurile care au fost deja făcute, au fost folosite. Mă aştept la o îmbunătăţire a estimării Comisiei pentru anul acesta”, a explicat Cîţu.

Guvernul a atenuat impactul negativ asupra economiei, este un alt mesaj.

„La început şi eu am fost pesimist, când am văzut că trebuie să închizi economia o lună-două. Scenariile pe care le aveam în cap erau dure. dar economia a reacţionat foarte bine la măsurile pe care le-am luat. În toată această perioadă am luat nişte măsuri, am văzut dacă au funcţionat sau nu şi le-am îmbunătăţit împreună cu mediul privat. Revenind la creşterea economnică, important a fost să reduc din această cădere. Nu o să fie creştere de 4%, asta ştim bine, dar nici să fie scădere de 8% sau 6%. Noi estimăm -2%. Sper să ajungem acolo, la o contracţie de doar 2%”, a transmis ministrul.