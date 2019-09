Greşeala care duce la cele mai mari pierderi de căldură din imobil

Potrivit calculelor companiei, 35% din pierderile de căldură dintr-un imobil sunt prin pereţii neizolaţi, 15% prin pardoseala fără proteţie termică, 25% prin ferestre şi uşi neetanşe, iar 25% prin poduri fără izolaţie termică.

Indiferent dacă locuim la bloc sau la casă, în sezonul rece ne confruntăm cu o creştere a consumului de resurse pentru încălzirea imobilelor. Preocuparea noastră cu reducerea costurilor ar trebui să o regăsim şi în situaţiile cotidiene. Un simplu gest de a închide uşa de pe casa scării sau de la cameră, determină păstrarea unei temperaturi optime, fără consum suplimentar de agent termic, fiind în beneficiul tuturor celor ce locuiesc în clădire.

Deseori ne uităm la un geam sau la o uşă ce par închise, dar vedem cum perdeaua se mişcă şi pierdem căldură prin infiltrarea aerului rece în locuinţă. Reuşim să îmbuntăţim confortul termic şi să scădem costurile pentru încălzire dacă verificăm etanşeitatea ferestrei/ uşii şi montăm garnituri de cauciuc sau le înlocuim pe cele vechi. La fel de importantă este înlocuirea sticlei normale cu sticlă termoizolantă ce este caldă pe interior, chiar şi atunci când este foarte frig afară. În cazul ferestrelor cu tâmplărie de lemn şi sticlă simplă, pierderile de căldură prin spaţiile neizolate pot reprezenta mai mult de 30% din totalul pierderilor de căldură din locuinţă, în sezonul rece.

Prin montarea unor plăci reflectorizante în spatele caloriferelor pentru a direcţiona spre cameră radiaţia de la perete putem economisi 2-3% din consumul energetic total al clădirii. Dar, trebuie să ţinem cont şi de modul de utilizare a caloriferelor, deoarece acoperirea acestora cu materiale (ex. draperii, mobilier, etc.) sau haine puse la uscat, va duce la un randament scăzut al radiatoarelor şi un consum mai mare pentru menţinerea temperaturii ambientale pe care ne-o dorim.

Reglajul temperaturii în locuinţă este extrem de important pentru fiecare dintre noi. De aceea, instalarea unor robinete termostate pe calorifere sau un termostat de ambianţă ne permit să evităm situaţiile când este prea cald sau prea rece şi implicit, să avem facturi mai mari pentru încălzire. Reducerea temperaturii pentru încălzirea locuinţei cu un grad mai puţin (între 19° C şi 21° C este ideal) ne poate aduce o economie de până la 10% din costurile de încălzire. Trebuie să ştim că pentru a obţine în locuinţă un grad peste temperatura de 19 °C se consumă în plus cu 8-10% mai multe gaze naturale, iar cu fiecare alt grad se consumă iarăşi cu 8-10% mai mult.

În domeniul energetic există o vorbă: „cea mai ieftină energie este cea pe care nu o consumi“. De aceea, prin anveloparea imobilelor reducem considerabil pierderile de căldură din locuinţe. Izolarea se poate face atât la exterior, cât şi în interiorul locuinţei, crescând capacitatea de a reţine căldura şi reducând consumul. Pereţii, pardoselile şi acoperişurile neizolate determină consumuri mari de căldură, pentru asigurarea confortului termic - 35% din pierderile de căldură sunt prin pereţii neizolaţi, 15% prin pardoseala fără proteţie termică, iar 25% prin poduri fără izolaţie termică.

Dacă avem sobe sau centralele pe gaze naturale cu tiraj natural – care au un randament de circa 90%, este bine să leînlocuim cu centrale cu tiraj forţat în condensare – care poate ajunge si la un randament de 96 %, pentru a obţine economii de până la 20% din catităţile de gaze consumate sau chiar mai mult.

Este necesar să verificăm periodic din punct de vedere tehnic centrala termică chiar dacă este cu gaze naturale, energie electrică sau combustibil solid (lemn, peleţi, brichete, cărbune etc.) pentru a evita consumurile în exces de carburanţi. Aceste verificări nu au doar scopul funcţionării economice a suselor de încălzire, ci asigură şi siguranţa familiilor noastre.

