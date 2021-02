Exportatorii cer deblocarea programului de promovare a exporturilor. Ce critici i-au adus ministrului Năsui

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Exportatorilor şi Importatorilor din România (ANEIR), Mihai Ionescu, a subliniat că IMM-urile româneşti care beneficiază de acest program aduc ulterior profit la bugetul statului prin exporturi.

"Fiecare stat înţelege să-şi ajute firmele din ţară care aduc profit la bugetul statului, să le încurajeze. Concurenţa mondială este imensă şi dacă nu vii să ajuţi firmele... n-o să vină Dacia la noi să închirieze doi sau şase metri pătraţi, cât capătă firmele noastre. Ei au mii de metri, sunt firme multinaţionale, au posibilităţi. Ori noi ne adresăm în fiecare an la circa 1.000 de firme, de regulă firme româneşti, IMM-uri, pentru că ele au nevoie de aşa ceva", a afirmat Mihai Ionescu.

Liderul ANEIR a criticat atât blocarea Programului de Promovare a Exporturilor, cât şi nominalizarea lui Claudiu Năsui în funcţia de ministru al Economiei.

"Cerem domnului ministru Năsui să deblocheze acest program. El s-a comportat în momentul de faţă ca un procuror care te bănuieşte, te arestează, te trimite în judecată şi vedem noi după aceea ce spune instanţa. Practic pe noi ne-a arestat, în sensul că nu ne-a mai lăsat să plecăm afară, exportatorii sunt ţinuţi în ţară, urmând să ne dea drumul când va termina el cercetarea. Este o gravă încălcare a legii, care trebuie să suporte consecinţele legale. (...)

Am cerut Parlamentului, când va veni Bugetul şi va apărea acolo zero lei la programul de promovare, să introducă banii care s-au solicitat, era vorba de 65 de milioane, ca să ne ducem la bun sfârşit programul pe acest an. Noi, aflând de acel blocaj al programului, ne străduim de o lună de zile să avem un dialog cu actualul ministru, să înţelegem care sunt motivele pentru care firmele nu pot participa la târguri. (Am avut parte de, n.r.) un refuz total, pe toate liniile. Acuzăm coaliţia de guvernare că a hotărât să propună şi să desemneze pentru această funcţie un om a cărui carieră nu se distinge prin nimic.

Am aici CV-ul profesional al domnului ministru. Acest domn n-a lucrat o zi în economie. A fost analist, pe la bănci, pe la Parlament, dar nu a lucrat o zi în economie. Ori să conduci economia unei ţări fără să ai o minimă experienţă este o gravă eroare în politica de cadre a acestei coaliţii guvernamentale", a adăugat Mihai Ionescu.

Preşedintele ANEIR a apreciat că participarea firmelor româneşti la trei târguri internaţionale este deja compromisă.

"Trei victime există. Good Food Dubai e ratat, Parisul cu industria uşoară şi industria de încălţăminte la Milano", a precizat Mihai Ionescu.

La rândul său, preşedintele Federaţiei Patronale din Industria Uşoară, Mihai Păsculescu, a menţionat că banii acordaţi firmelor prin Programul de Promovare a Exporturilor reprezintă o investiţie pentru export şi nu o pomană.

"Banii din subvenţia pentru promovare din partea Guvernului trebuie consideraţi ca o investiţie a ţării pentru export, care este locomotiva economiei, care ţine cursul, care are efect asupra întregii populaţii. Vă daţi seama, acum, pe deficitul de anul trecut, care a mai crescut parcă cu 15 miliarde faţă de 2019, unde riscăm să ducem cursul. Nimeni nu înţelege că aceasta este o investiţie, nu e o pomană care se dă unor firme", a precizat preşedintele Federaţiei Patronale din Industria Uşoară.

Reprezentanta Organizaţiei Patronale din Industria Cosmetică, Adriana Goleanu, a declarat că acest program de promovare a exporturilor reprezintă doar un mic ajutor dat firmelor româneşti care fac export.

"Cum putem să echilibrăm importurile, decât prin export? Programul de promovare la export prin târgurile internaţionale, târgurile de profil, nu reprezintă nimic altceva decât un foarte mic ajutor, sprijin, dat firmelor pentru export. De ce spun mic? Pentru că acest program, care acoperă cheltuielile cu standul, cheltuielile cu prezentările, cu mobilierul, chiria (...), acest program înseamnă pentru producător că el din timp se ocupă să ştie care este piaţa, ce produse se pot căuta, ce a fost cu un an înainte... Participarea la târguri prin acest program nu înseamnă excursii, este aberant, este infantil să susţii aşa ceva", a afirmat reprezentanta Organizaţiei Patronale din Industria Cosmetică.

Preşedintele Asociaţiei Patronatului Român din Industria Electrotehnică (APREL), Valeriu Velciu, a arătat că exporturile realizate de firmele româneşti sunt singurele care ţin profitul în ţară.

"Guvernul acordă aceşti bani ca noi să facem export. Fără export făcut de capitalul autohton - că vă daţi seama că la târgurile astea nu vine Dacia sau Petrom - niciun plan de guvernare nu are nicio şansă, pentru că e singurul profit care rămâne cu adevărat în ţară. Alţii plătesc aceste ţări cu minimum 6 luni înainte, iar noi, de regulă în seara dinainte să plecăm la târg încă ministrul - nu acesta, ci de ani de zile - nu ne-a aprobat participarea", a menţionat Valeriu Velciu.

Preşedintele APREL a susţinut că ministrul Economiei nu s-a consultat cu nimeni din echipa ministerului atunci când a decis blocarea Programului de Promovare a Exporturilor.

"Decizia a fost unipersonală, n-au fost consultaţi nici oamenii din minister. Faţă de punctul nostru de vedere, toţi specialiştii din minister sunt de acord cu ce am spus noi aici. El n-a consultat pe nimeni, asta este împotriva legii, este infracţiune gravă", a adăugat Valeriu Velciu.

La rândul său, vicepreşedintele Federaţiei Patronale din Industria Construcţiilor de Maşini, Gabriela Rusu, a arătat că firmele care au nevoie de Programul de Promovare a Exporturilor sunt firmele mici cu capital românesc.

"Când vorbim de industria construcţiilor de maşini, nu vorbim de firmele mari, Dacia şi Ford, vorbim de firme mici, firme în care patronajul este sută la sută românesc, care cu eforturi extraordinare au ajuns la aceste rezultate la export", a menţionat Gabriela Rusu.