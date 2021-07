Explozia de la Rafinăria Petromidia a avut loc la instalaţia de motorină. Sunt şase răniţi. Reacţia Rompetrol

„În cursul acestei zile, a avut loc un incident pe platformă rafinăriei Petromidia, în cadrul instalaţiei de hidrofinare petrol motorină (HPM).

Conform procedurilor interne de gestionare a situaţiilor de criză, procesele tehnologice din cadrul rafinăriei au fost sistate în condiţii de siguranţă.

În acest moment, echipele de intervenţie acţionează pentru controlul şi stingerea incendiului.

Mulţumim autorităţilor pentru profesionalismul şi promptitudinea cu care au reacţionat la acest incident.

Vom revenim cu mai multe detalii, în cel mai scurt timp”, a transmis Rompetrol.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea, din primele informaţii, o persoană a fost rănită, suferind arsuri de căi aeriene şi pe aproximativ 45% din suprafaţa corpului. ISU a anunţat că este încă o persoană rănită.

Pentru gestionarea incidentului, la fata locului au fost trimise 8 autospeciale de stingere, 2 ambulanţe SMURD şi o unitate de terapie intensiva mobila.

Din informaţiile de până acum, cel puţin şase persoane ar fi rănite.

Anterior, Ministerul Sănătăţii afirmase că în urma exploziei de la Rafinăria Petromidia Năvodari s-au înregistrat 3 victime:

• 1 cu arsuri pe aproximativ 45% din suprafaţa corporală şi care este transportată cu elicopter SMURD la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa pentru stabilizare şi evaluare

• 1 victimă cu traumatism lombar

• 1 victimă cu arsură la nivelul feţei”, a transmis Minsterul Sănătăţii.

Şi ultimele două victime au fost transportate la Spitalul JUdeţean Constanţa.

„Impactul asupra mediului poate fi major”, a declarat Tánczos Barna. ”Din primele evaluări ale Agenţiei Naţionale a Mediului, norul de fum se deplasează spre mare. Avem la faţa locului un laborator mobil care analizează situaţia”, a adăugat ministrul Mediului.

Nou pericol de explozie

„Accesul este restricţionat, limtat, nici comisarii GNM nu au acces în zonă, există în continuare pericol de explozie”, a declarat, vineri, Tanczos Barna.

Rafinăria Petromidia a trecut deja printr-o revizie generală, finalizată la jumătatea lunii mai, după cum anunţau atunci oficialii Rompetrol.

„Am trecut peste un an foarte dificil, din toate punctele de vedere, în care am avut o presiune fără precedent în piaţa de profil. Cu toate acestea, am reuşit finalizarea cu succes a reviziei generale a rafinăriei Petromidia, care ne asigură, în prezent, funcţionarea la nivel optim, dar şi posiblitatea de a ne adapta producţia la cererea în creştere de produse petroliere. Împreună cu diviziile de retail ale Grupului din Romania, Republica Moldova, Bulgaria şi Georgia continuăm să fim un pilon de stabilitate în asigurarea de produse petroliere de calitate, dar şi sprijin în lupta împotriva pandemiei”, declara la data de 17 mai Felix Crudu Tesloveanu, Director General al Rompetrol Rafinare.