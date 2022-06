Economistul şef al BNR, recomandări pentru români: Să se gândească la izolarea termică a clădirilor. E posibil ca gazul să fie o armă de război

„Dacă ne uităm la conflictul din Ucraina şi vedem că este posibil să se prelungească dincolo de sfârşitul acestui an - şi gazul este posibil să fie folosit că armă în acest război - cred că o prioritate zero pentru oamenii din această ţară ar fi să se gândească la izolarea termică a clădirilor. Nu cred că există vreo altă formă de a cheltui banii. Bineînţeles, acum este perioada vacanţelor, oamenilor nu le stă mintea decât la vacanţe, dar după ce vacanţele se vor fi terminat nu cred că există altă prioritate care să fie mai importantă decât izolarea termică a clădirilor, fără a mai aştepta să vină statul sau primăria să le facă acest lucru. Oricine are puşi 5.000 de euro deoparte trebuie să facă acest lucru, iar cine nu are 5.000 de euro puşi deoparte să apeleze la bănci”, a spus Valentin Lazea, economist-şef la Banca Naţională a României, citat de Digi24.