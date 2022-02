De ce costă atât de mult gazele în România, deşi Gazprom le-a scumpit mai puţin: de la greşelile statului la panică şi speculă

Guvernul României în urmă cu 10 ani, aşa cum au făcut şi alte Guverne din Europa, s-a angajat să liberalizeze piaţa gazelor naturale. Anul 2020 a fost stabilit ca un an de finalizare a acestui proces.

Angajamentul României a fost de a liberaliza piaţa doar după ce timp de 8 ani, va derula 55 de programe de informare şi educare a consumatorilor, respectiv doar după ce va avea instituţii performante care să nu permită derapaje în piaţă, de tipul celor cu care se confruntă acum România. Dacă dereglementarea preţului s-a făcut conform calendarului, de consumator şi protejarea acestuia nu s-a ocupat nimeni.

Autorităţile publice, prin intervenţiile lor, prin diversele acte normative implementate în ultimii doi ani, dar şi prin lipsa de intervenţie, au avut o contribuţie majoră la creşterea preţurilor gazelor naturale (apreciem că aceste cause au determinat o creştere cu cca.75% a preţului gazelor în perioada oct 20 – ian 22). Pe lângă cauzele interne şi cauzele externe au influenţat preţurile gazelor naturale (apreciem că aceste cause au determinat o creştere cu cca. 25% a preţului gazelor în perioada oct 20 – ian 22). O altă contribuţie a creşterii preţurilor a venit din comportamentul unor furnizori care au ales să marcheze profituri prin revânzarea cantităţilor de gaze achiziţionate pentru clienţii consumatori casnici în primăvară şi apoi să urmărească marcarea de noi profituri prin preţuri excessive şi din măsurile de recuperare a banilor de la stat ca diferenţă între preţul de achiziţie şi preţul plafona (apreciem că aceste cause au determinat o creştere cu 21% a preţului gazelor în perioada oct 20 – ian 22).

Astfel, cauzele nu ţin de piaţa liberă sau reglementată, exceptând cauzele externe de creştere a preţului, celelalte cauze au fost cauze care puteau fi eliminate dacă se dorea.

Preţul mediu al gazelor marfă din România a început să crească începând cu luna octombrie 2020, GRP-ul (gas release programme o măsură legislativă) a făcut ca în toamna anului 2020, să apară o diferenţă falsă între cerere şi ofertă. În România sunt 2 momente importante în care se contractează gaze naturale pentru consumatorii finali, în luna octombrie şi aprilie. În fiecare din aceste perioade falsa cerere indusă de actul normativ a făcut ca preţul gazelor să crească Tot GRP a determinat în anul 2020 exporturi de circa 0,9 miliarde de metri cubi şi ulterior importuri în acelaşi an 1,1 miliarde metri cubi, diferenţa între exporturile şi importurile făcute fiind de 12%. De asemenea a existat în toată această perioadă o întârziere foarte mare în ceea ce înseamnă publicarea preţurilor medii ale gazelor cu scopul de a determina consumatorii să accepte preţurile mari propuse de furnizori şi percepute ca fiind corecte în lipsa informaţiilor din piaţă.