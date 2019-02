Daniel Zamfir pune tunurile pe Consiliul Fiscal. Ce propune senatorul

„Actuala propunere legislativă urmăreşte extinderea restricţiei nominalizărilor pentru membrii Consiliului Fiscal şi la persoanele care, cu 4 ani înainte de potenţiala nominalizare, au deţinut o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii financiar-bancare şi nebancare.

Totodată, în vederea unei bune desfăşurări a activităţii derulate de membrii Consiliului Fiscal, se impune ca, pe perioada mandatului, acestora să le fie interzisă activitatea derulată ca membri în consiliile de administraţie, precum şi deţinerea unor funcţii precum cea de director executiv, cenzor sau auditor, deţinute în cadrul instituţilor financiar bancare şi nebancare”, arată propunerea lui Daniel Zamfir, depusă recent la Senat.

El motivează această propunere în vederea „eliminării oricăror situaţii de incompatibilitate, dar şi pentru garantarea unor poziţionări obiective în elaborarea rapoartelor, respectiv în interpretarea datelor statistice referitoare la impactul economic al unor măsuri adoptate de alte instituţii”.

Zamfir propune astfel modificarea legii responsabilităţii fiscal-bugetare, pentru a include noile restricţii.

Consiliul Fiscal este condus încă de la înfiinţare, adică din 2010, de Ionuţ Dumitru, care deţine şi funcţia de economist-şef al Raiffeisen Bank. Mandatul său şi a celorlalţi membri ai Consiliului de administraţie, cu lungime de nouă ani, expiră în acest an. Parlamentul numeşte cei cinci membri ai Consiliului de administraţie.

Atacurile lui Vâlcov şi Zamfir

Consilierul premierului, Darius Vâlcov, a lansat recent un atac la conducerea Consiliului Fiscal şi a Consiliului Concurenţei. „Consiliul Fiscal, făcut de Băsescu. S-au gândit să pună pe cineva acolo pe nouă ani. Pe cine au pus? Economistul Raiffeisen. Doar nu puteau să pună de la CEC. Şi nu avizează. De fiecare dată când iese şi spune că România nu face veniturile, când s-au tăiat pensiile şi salariile a fost foarte bine. Pieţele externe reacţionează. Mare atenţie că am făcut veniturile. Dar aşa e mereu când vine PSD la guvernare. Când a fost Cioloş, n-a zis nimic. Hop, veniturile au scăzut cu 10 miliarde. Consiliul Concurenţei. Cine punea preşedintele? Consiliul Fiscal. De la BCR nu ar putea să pună preşedintele? Am dat un exemplu. Nestle au zis hai să plecăm. Să dăm 2080 de lei salariul minim? Un tratament fair înseamnă şi la bine şi la greu. Din păcate noi am făcut exces de fair-play, în dauna capitalului autohton”, declara Vâlcov, săptămâna trecută.

În noiembrie, şi Zamfir îl critica aprig pe Ionuţ Dumitru: „Am mai cunoscut un personaj gol. E preşedintele Consiliului Fiscal, angajat al Statului Român, plătit la nivel de secretar de stat, dar în acelaşi timp şi economist şef la Raiffeisen Bank, bancă cu care Statul Român face afaceri. (...) Nu i s-a mişcat un muşchi pe faţă când l-am întrebat de eventuala incompatibilitate. N-am înţeles cum îşi împarte ziua de muncă intre instituţia Statului Român şi banca la care e ditamai economistul şef. Şi mai grav e că lansează în mod iresponsabil mesaje alarmiste în legătură cu iminenta intrare în recesiune a economiei româneşti, fără un fundament solid”.

Consiliul Fiscal, un critic recurent al măsurilor Guvernului

Consiliul Fiscal a criticat constant măsurile şi proiectele Guvernelor care s-au succedat de la înfiinţarea instituţiei până în prezent.

Instituţia nu a emis încă un punct de vedere nici cu privire la proiectul bugetului de stat pe anul 2019, nici la ordonanţa de urgenţă 114, adoptată de Guvern la finalul anului trecut, care introduce o serie de taxe.

Consiliul Fiscal este o autoritate independentă care sprijină activitatea Guvernului şi a Parlamentului în cadrul procesului de elaborare şi derulare a politicilor fiscal-bugetare, pentru a asigura calitatea prognozelor macroeconomice care stau la baza proiecţiilor bugetare şi a politicilor fiscal-bugetare pe termen mediu şi lung.



Opiniile şi recomandările Consiliului fiscal vor fi avute în vedere de către Guvern şi Parlament la elaborarea strategiei fiscal-bugetare şi a legilor bugetare anuale şi, respectiv, la însuşirea/aprobarea acestora, potrivit legii responsabilităţii fiscal-bugetare.



