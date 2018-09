Daea, singurul optimist: Peste 140.000 de porci sacrificaţi deja şi vom mai sacrifica, dar putem repopula, în trei luni, trei săptămâni şi trei zile

„România are în prezent 4,5 milioane de porci, iar noi am ucis până acum 140.000 de porci. Eu spun că repede putem reface, putem repopula, în trei luni, trei săptămâni şi trei zile. Sunt ferme de porci, avem 260 de unităţi în România cărora le dăm bani pentru bunăstare şi ei le dezvoltă. E adevărat că acum temerea este mare”, a declarat Petre Daea, la Antena 3, potrivit Agerpres.

Ce zone sunt afectate

El a prezentat o situaţia la zi a localităţilor afectate de pestă porcină africană, explicând că nu judeţul întreg este afectat, chiar dacă la ora actuală sunt active 178 de focare din 11 judeţe.

„Este adevărat că pe hartă judeţele toate sunt roşii, dar nu trebuie să dramatizăm. Sunt 11 judeţe, iar în acestea sunt 2.588 de UAT-uri. Ce înseamnă UAT-uri? Sate, comune, oraşe, municipii. Din 2.588, în 178 (localităţi) sunt cazuri de PPA, adică 6,9% din cele 2.588 de UAT-uri. Judeţul Bihor din 531 are 1,3% afectate, Satu Mare, din 285 are 1,1%. Este adevărat, Tulcea din 184 are 74, care înseamnă 40,2%, iar în Ialomiţa şi Constanţa sunt procente de 13%. Lumea când aude spune că e în tot judeţul. Nu este tot judeţul. Introducem panică şi este nenorocire”, a explicat ministrul Agriculturii.

Nu există altă cale, decât sacrificarea

Daea susţine că trebuie spus foarte clar populaţiei că nu există altă cale, deşi este dureroasă, decât sacrificarea porcilor în cazul acestei boli extrem de grave.

„Trebuie să spunem foarte clar populaţiei că nu există altă cale, e dureroasă şi o spune un om care ştie ce înseamnă cetăţeanul român, omul de la ţară. Îi ştiu pe nea Gheorghe, dada Maria, Nicoleta şi aşa mai departe. (...) E ţăran de-al meu, pun mâna pe el, mă uit în ochii lui cu lacrimi în ochi, şi eu şi el, şi trecem peste acest moment. Hai să ne dăm mâna, hai să fim puternici, hai să trecem peste acest necaz, hai să punem ţara... nu mai e loc de întors”, a subliniat ministrul.

Sprijin de la Bruxelles

El a menţionat că a cerut sprijin la Bruxelles pentru combaterea PPA, iar 12 state au sărit în ajutorul României.

„Am solicitat sprijin din partea CE şi 12 state ne-au sărit în ajutor, începând de la Lituania şi Letonia, care au fost în această situaţie, inclusiv am vorbit cu miniştrii din Germania şi Austria. Am rugat preşedinţia Austriei să îmi admită pe ordinea de zi un raport, o informare a CE. Noi suntem aici apărători ai graniţei noastre dar şi ai graniţei europene pe partea de est a ţării, care are 400 de km şi înseamnă şi apă şi uscat. (...) Din păcate, au explodat şi la noi focarele. Eu am spus de fiecare dată că trebuie să ne pregătim aici. Noi ştiţi cum suntem acum, ca un om care a pus apa în butoi şi vede pe unde curge. Lucrurile acestea trebuie să ne dea de gândit, să punem în plan pentru viitorul ţării măsuri care să asigure ţara că lucrurile pot fi şi sunt controlate”, a arătat şeful MADR.