Cum îi „torturează“ ANAF pe contribuabili: stai ca bou’ în faţa calculatorului

Aşa se face că mulţi, poate chiar foarte mulţi dintre români s-au văzut puţin în situaţia de a face drumuri în plus la ANAF, deşi totul ar fi trebuit rezolvat printr-un simplu click. Şi nu vorbim despre cei care vor să se eschiveze de la plata taxelor, ci despre românii de bună credinţă.

Spre exemplu, în cazurile fericite în care oamenii au reuşit să se înregistreze în Spaţiul Privat Virtual şi să transmită ANAF datele privind veniturile obţinute, primesc în paralel şi notificări pe format de hârtie în care li se spune dacă au de plătit restanţe din impozite şi taxe sau dacă au de încasat de la ANAF astfel de diferenţe, rezultate în urma regularizărilor din urmă cu 4 – 5 ani.

Într-o astfel de situaţie, în mod evident, persoana în cauză se deplasează la ANAF pentru a plăti sau a pretinde banii ce i se cuvin. Însă acolo au parte de o altă surpriză: sunt informaţi că datele despre care vorbesc şi pe care le dovedesc cu hârtia primită prin Poştă nu coincid cu cele înregistrate în SPV.

Verificarea datelor din SPV durează 45 de zile

O astfel de poveste a fost relatată pentru „Adevărul” de unul dintre contribuabili.

„Am primit scrisoare acasă de la ANAF cu informaţiile necesare pentru a-mi face cont pe spaţiul virtual privat. Mi-am făcut şi am solicitat câteva informaţii. Din situaţia obligaţiilor fiscale generată pe acest cont rezulta că am de recuperat o sumă de bani din regularizări din 2011 şi 2014. Am mers la ANAF la ghişeul ”asistenţa contribuabili” să arat documentul din spaţiul privat virtual şi să întreb cum se procedează. Funcţionara căreia i-am expus situaţia mi-a spus că nu e neapărat relevant ce apare în spaţiul virtual privat pentru că acolo apar multe informaţii false (eu îmi amintesc cuvântul ”false”, a folosit ulterior şi termenul ”incorecte”, sper să nu încurc cuvintele).

Mi-a spus că, drept urmare, trebuie să verifice în baza ei de date. A verificat şi mi-a spus că figurez ca neavând nicio datorie, dar nu figurez nici că aş avea vreo sumă de recuperat. În acest caz, pentru că nu se putea şti dacă e adevărat sau nu ce îmi apare în contul de pe spaţiul privat virtual, mi-a spus să fac o cerere pe care să o depun la registratura în care să solicit verificarea informaţiilor (deci, dacă am sau nu de recuperat bani) şi să le dau un cont bancar pentru orice eventualitate (adică în cazul în care e corect ce apare în spaţiul virtual). Am întrebat dacă solicitarea mea va fi rezolvată în termen de 30 de zile şi mi s-a spus că în termen de 45 de zile. Nu mi se pare corect ce se întâmplă. Noi suntem penalizaţi dacă întârziem cu plata. Pe ei cine-i penalizează?”, a spus contribuabilul.

Dacă vrei să afli ce reprezintă debitul, trebuie să dai ANAF în judecată

O altă situaţie la fel de îngrijorătoare, care reflectă incapacitatea ANAF de a gestiona raportările şi de a-şi colecta veniturile se referă la cei care sunt plecaţi definitiv în străinătate.

Pe lângă problemele pe care le-a avut cu înregistrarea în SPV, un contribuabil reclamă şi faptul că nu poţi afla ce reprezintă impunerile pentru care primeşti notificări decât dacă dai ANAF în judecată.

„Stai ca boul în faţa calculatorului, introduci tot ce îţi cere programul, iar la final notezi un număr cu care trebuie să mergi personal până la primul sediu ANAF ! Cum poţi face asta când locuieşti să zicem în Glasgow sau în Edinburgh? Nu spune nicăieri şi orcium nu este posibil pentru că ai un anumit termen să ajungi la ANAF. În caz contrar numărul alocat expiră! Între timp, un angajat al ANAF, care ştie bine că locuiesc în afara ţării de 10 ani, îmi tot trimite în fiecare an impuneri de câte 800 - 900 lei, ultima pentru anul 2013. Dacă nu plătesc printr-o rudă din ţară se adună penalităţile. Iar pentru a afla ce reprezintă debitul trebuie să dau ANAF în judecată!”, a declarat contribuabilul.

ANAF tace

Fiscul a fost înştiinţat asupra problemelor pe care le întâmpină contribuabilul, printr-o adresă remisă de redacţia „Adevărul”. În aceasta întrebam câte solicitări de verificare a informaţiilor menţionate în SPV au fost primite în acest an, care sunt motivele acestor erori şi ce pot face contribuabilii pentru a preîntâmpina situaţiile neplăcute în care pot fi penalizaţi.

Adresa a fost trimisă la data de 26 iulie, dar până astăzi nu am primit niciun răspuns.