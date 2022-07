Cum s-au schimbat modificările Codului Fiscal. Ciucă: Eliminăm excepţiile şi asigurăm mediului de afaceri predictibilitate şi stabilitate

Ciucă a declarat, vineri, la începutul şedinţei de Guvern, că pentru modificarea Codului Fiscal a dorit să aibă discuţii cu mediul de afaceri, cu patronatele şi sindicatele, dar şi cu Banca Mondială şi Fondul Monetar Internaţional.

“Este o şedinţă în care adoptăm acte normative foarte importante, primul dintre ele fiind ordonanţa de modificare a Codului Fiscal. Domnule ministru, am înţeles că avem tot procesul finalizat. Am dorit încă de la început să avem un dialog atât cu mediul asociativ, cu mediul de afaceri, cu patronatele, cu sindicatele. Acest dialog s-a derulat imediat după publicarea textului Ordonanţei în transparenţă publică şi, desigur, am avut dialog cu instituţiile internaţionale de specialitate, cu Banca Mondială, cu Fondul Monetar, cu toţi cei care au putut să ne sprijine în demersul nostru.

Prin măsurile pe care urmează să le stabilim în această ordonanţă de urgenţă, am făcut tot ceea ce a depins de noi, astfel încât, pe de o parte, să începem, aşa cum ni s-a solicitat, să eliminăm excepţiile, iar, pe de altă parte, să facem în aşa fel încât să asigurăm mediului de afaceri predictibilitate şi stabilitate, pentru a putea să continuăm încurajarea investiţiilor în economia românească”, a afirmat Nicolae Ciucă.

Cum s-au schimbat modificările aduse Codului Fiscal

Ministerul Finanţelor a publicat miercuri, după consultările cu mediul de afaceri şi sindicatele, lista actualizată a principalelor schimbări fiscale care vor avea loc începând cu 1 ianuarie 2023. Printre cele mai importante modificări sunt amânarea eliminării impozitului specific până anul viitor . Impactul bugetar estimat al noilor măsuri a fost revizuit în jos, la 1,19 miliarde lei în plus în 2022, de la 2,2 miliarde lei anterior, şi la 10,5 miliarde lei în plus în 2023, de la 13,4 miliarde lei anterior.