Cum s-au schimbat hobby-urile românilor în timpul carantinei?

Pandemia de coronavirus a schimbat din temelii obiceiurile românilor, iar activităţile s-au mutat cu totul de afară în casă. Echipa companiei internaţionale de e-commerce Picodi.com a verificat statisticile căutărilor Google şi a creat un clasament al celor mai populare activităţi din această perioadă.

Au fost luat în considerare cele mai populare hobby-uri şi activităţi, cum ar fi filmele, cărţile, jocurile şi multe altele. Analiştii au verificat frecvenţa căutărilor legate de aceste activităţi pe Google din luna martie 2020 şi le-a comparat cu cele de anul trecut.

După compararea statisticilor, s-a dovedit că toate activităţile care necesită ieşirea din casă şi-au pierdut din popularitate. Concertele au fost cele mai afectate, după ce ordonanţele militare date de autorităţi au redus treptat numărul maxim de participanţi acceptaţi într-un spaţiu, până când toate activităţile care reunesc mai mult de trei persoane au fost interzise complet. Drept urmare, căutările românilor pentru descoperirea de concerte au scăzut drastic, cu 78%.

Cum mall-urile şi cinema-urile s-au închis, tot în urma ordonanţelor militare, şi căutările românilor pentru cinematografe au scăzut cu 71%.

Fotografia a fost afectată de asemenea semnificativ, iar căutările românilor au scăzut cu 57%, în timp ce dansul a înregistrat o scădere de 44%.

Românilor le-a scăzut şi interesul pentru grădinărit (scădere de 4 procente), cel mai probabil, din cauza faptului că situaţia actuală nu le permite să-şi procure materialele de care au nevoie.

Ce activităţi au luat avânt

În schimb, cea mai mare creştere de interese a fost văzută de cursurile online, care au înregistrat o creştere de 300% în căutările online. Este posibil că situaţia incertă de pe piaţa muncii i-a obligat pe români să capete calificări suplimentare.

A doua cea mai mare creştere a fost înregistrată de jocurile PC, respectiv o creştere de 203%, semn că oamenii caută metode de relaxare în această perioadă. O analiză XTB România arăta că statisticile privind timpul alocat jocurilor au crescut în ţările în care a fost impusă izolarea la domiciliu, tendinţă ce a fost însoţită şi de o creştere a descărcărilor de astfel de jocuri. Prin urmare, un efect pozitiv al pandemiei de coronavirus poate fi observat în rapoartele dezvoltatorilor de jocuri video. Cu toate acestea, potrivit analiştilor, impactul pe termen lung al pandemiei este probabil negativ pentru sector datorită anulării în masă a evenimentelor şi întârzierilor în dezvoltarea de noi titluri.

Pe al treilea loc se află serialele (cu o creştere de 174% faţă de anul trecut). Multe persoane încep să se uite la filme şi seriale când sunt obligate să rămână acasă. XTB România arăta că streaming-ul la Netflix a atins recent maxime istorice. Creşterea cererii pentru astfel de servicii a determinat anumite guverne să solicite companiilor să reducă calitatea streaming-ului pentru a nu bloca Internetul.

O altă activitate pentru care românii au arătat interes crescut este cea a lucrului manual – do it yourself (DYI). De obicei, aceste activităţi sunt dedicate copiilor, însă există unele şi pentru adulţi.

O creştere relativ scăzută au înregistrat activităţile cum ar fi caligrafia (4%), filmele (9%) şi desenul (14%).

Cercetarea a avut ca scop compararea creşterii popularităţii anumitor cuvinte cheie din luna martie a anului 2020, în comparaţie cu luna martie a anului trecut, conform datelor arhivate de Google (prin instrumentul planificator de cuvinte cheie).