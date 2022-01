Cseke Attila: Absorbţia fondurilor europene, cea mai mare provocare în 2022

„Principala provocare a anului 2021 a constituit-o absorbţia fondurilor europene”, a precizat ministrul Cseke Attila, marţi, în conferinţa de bilanţ.

Conform datelor oferite de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR), ţinta de absorbţie a fost de 950 milioane de euro şi s-au realizat 1,02 miliarde de euro (absorbţia pe program fiind de 49,80%). De asemenea, la programele de cooperare teritorială, ţintele au fost atinse, iar pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA), absorbţia este de 52%.

Cseke a arătat că, în ceea ce priveşte dezvoltarea teritorială (echilibrarea finanţării şi susţinerea coeziunii teritoriale), "pentru prima dată am reuşit să construim patru programe de finanţare care au urmărit şi respectat acest deziderat".

Astfel, prin PNRR, Ministerul Dezvoltării are alocate peste 4 miliarde de euro, din care, pentru Fondul local sunt 2,1 miliarde de euro (fiecare unitate administrativ-teritorială are prealocată o sumă identică, indiferent de mărimea acestora), iar 2,17 miliarde de euro sunt repartizate în Fondul renovării, care asigură pe ambele componente o teritorializare a finanţărilor acordate pe proiectele de eficienţă energetică (pe judeţe şi pentru zonele mai subdezvoltate 20%); Programul naţional de investiţii ”Anghel Saligny” prevede finanţarea a cel puţin un proiect eligibil pe fiecare categorie de UAT, cu aceeaşi valoare minimă inclusă, iar investiţiile urmăresc echilibrul social şi economic al tuturor localităţilor; Pentru instituţiile de cultură descentralizate, s-au alocat finanţări de 266,3 milioane de lei pentru 66 de teatre, opere şi filarmonici din 34 judeţe ale ţării, iar finanţarea va fi asigurată şi în anul 2022, ca o formă de echilibru financiar, faţă de instituţiile de cultură similare care sunt finanţate exclusiv de la bugetul de stat, prin Ministerul Culturii; Pentru aeroporturile regionale din subordinea consiliilor judeţene, s-a creat temeiul legal şi financiar pentru finanţarea nu numai a celor 6 aeroporturi mai mari (exclusiv susţinute în anul 2020), ci şi a aeroporturilor cu un număr de pasageri sub 200.000/an, afectate de consecinţele pandemiei, astfel că, în 2021, 12 aeroporturi au primit 84 milioane de lei.

Potrivit sursei citate, în ceea ce priveşte domeniul investiţiilor realizate prin Compania Naţională de Investiţii (CNI), în comparaţie cu 2020, toţi indicatorii sunt în creştere. Astfel, în anul 2021 au fost aprobate 432 de investiţii în valoare de 6,87 miliarde de lei (32% creştere), 975 obiective contractate în valoare de 9,1 miliarde lei (creştere cu 82%) şi 849 de proceduri de achiziţie publică în valoare de 6,3 miliarde de lei (creştere cu 35%).

Prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL), în anul 2021, s-au recepţionat 751 de locuinţe, faţă de 464 în 2020 (creştere de 61%), din care 583 pentru tineri, 21 pentru comunităţile de romi şi 147 locuinţe de serviciu.

"Anul trecut, am demarat un program nou şi extrem de aşteptat deopotrivă de autorităţile locale, cât şi de tinerele familii (Programul naţional de construire a creşelor), prin care vom construi trei tipuri de creşe", a precizat ministrul Cseke Attila, adăugând că, până în prezent, 53 de investiţii au documentaţie aprobată, dintre care 23 sunt deja în procedură de achiziţie publică.

În continuare, cea mai mare provocare rămâne absorbţia fondurilor europene: pentru POR, pe anul 2022 ţinta va fi de 1,25 miliarde de euro, iar pe anul 2023, ţinta care trebuie atinsă va fi de 2,19 miliarde de euro, a arătat ministrul Dezvoltării.

De asemenea, în anul 2022, Ministerul Dezvoltării îşi propune aplicarea reformelor din PNRR şi a investiţiilor din acesta, precum şi implementarea Programului naţional de investiţii ”Anghel Saligny”, cu o valoare de 50 miliarde de lei (până în prezent, au fost depuse 7.545 de proiecte, în valoare de 137,5 miliarde de lei).