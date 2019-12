CSAT a avizat proiectul de buget pentru 2020. Cresc bugetele Serviciilor, cu excepţia SIE

„Subiectul analizat în cadrul şedinţei a fost proiectul cu propunerile de buget pentru anul 2020 ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi ale Serviciului de Protecţie şi Pază, document care a fost avizat favorabil de către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.

Astfel, Ministerului Apărării Naţionale i s-a menţinut alocarea şi în anul 2020 a 2% din PIB, procent convenit prin Acordul politic naţional privind creşterea finanţării pentru Apărare. Fondurile avizate vor permite finanţarea derulării programelor de înzestrare a Armatei României.

Sumele avizate pentru celelalte instituţii din domeniul apărării ţării şi securităţii naţionale vor asigura îndeplinirea misiunilor şi obiectivelor stabilite şi asumate de către acestea”, se arată în comunicatul de presă al Administraţiei Prezidenţiale.

Ministerul Apărării Naţionale va avea un buget de 23,736 miliarde lei, o alocare cu 16,15% mai mare decât în 2019.

Bani în plus vor primi şi serviciile, cu excepţia Serviciului de Informaţii Externe, care va avea o scădere de 3,12%, respectiv 10 milioane lei, la 323,7 milioane lei.

Astfel, Serviciul de Protecţie şi Pază are prevăzute credite bugetare de 275,175 milioane lei (plus 19,08%, respectiv 46 milioane lei), Serviciul de Telecomunicaţii Speciale de 630,379 milioane lei (plus 6,01%, respectiv 35 milioane lei) şi Serviciul Român de Informaţii de 2,684 miliarde lei (plus 10,80%, respectiv 200 milioane lei).

Guvernul Orban urmează să îşi asume răspundere pe proiectul de buget până la finalul anului.