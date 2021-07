Cristian Ghinea susţine că absorbţia fondurilor europene la jumătatea anului este triplă faţă de anii precedenţi

„Peste 11.000 de proiecte cu fonduri europene pe cadrul financiar 2014-2020 sunt finalizate sau încă în derulare. Sunt investiţii de miliarde de euro în oameni şi comunităţi. Primul obiectiv din programul de Guvernare, pentru mandatul meu ca ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, este creşterea ritmului anual de absorbţie a fondurilor.”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

„Facem ceea ce am spus: am început în forţă şi iată că ritmul a crescut de peste trei ori în perioada ianuarie - iunie 2021 faţă de aceeaşi perioadă din anii anteriori: peste 1 miliard de euro plătite beneficiarilor şi trimise la Comisia Europeană. 850 milioane deja au fost rambursaţi şi au intrat în ţară. Şi doar pentru programele coordonate de ministerul pe care îl conduc. Este o sumă mare în sine şi mare comparativ cu anii trecuţi, cu fiecare dintre anii trecuţi, dar chiar şi cu toţi la un loc (...)", a explicat Ghinea.

Conform ministrului, pe execuţia bugetară, 70% din sumele alocate ministerului de resort pentru acest an au fost utilizate deja.

„Stăm foarte bine şi la execuţia bugetară, am utilizat 70% din sumele alocate ministerului pentru acest an; aşadar vom solicita o suplimentare de buget pentru a putea avansa cu plăţile. Nu în ultimul rând, un alt lucru foarte important: niciun Program Operaţional nu riscă să piardă bani în acest an. Ne-am asigurat ca toate sumele alocate să fie „prinse” pe proiecte; acum totul depinde de buna derulare şi închiderea lor cu succes.”, a conchis ministrul.

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a anunţat, miercuri, că a efectuat plăţi către beneficiari şi a trimis spre decontare la Comisia Europeană o sumă record de 1,083 miliarde euro în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2021, pentru Programele Operaţionale pe care le gestionează, din care 850 milioane euro au fost deja rambursate.

Spre comparaţie, în 2020 pe aceeaşi perioadă suma trimisă la Comisie a fost de circa 364 milioane euro, în 2019 – 313,4 milioane euro iar în 2018 – 260,9 milioane euro.

„Am prezentat ieri Ministerului de Finanţe în cadrul discuţiilor pe marginea rectificării bugetului de stat, stadiul execuţiei bugetare aferentă cofinanţării pentru proiectele finanţate din fonduri europene care se apropie la acest moment de alocarea întregului an 2020. Pentru toate autorităţile de management ale MIPE sunt necesare alocări suplimentare, nivelul sumelor trimise anul acesta fiind deja cât precedenţii trei ani la un loc.

Această ştire ne bucură în primul rând pentru efectele în viaţa noastră ale investiţiilor realizate din fonduri europene, pentru aportul în bugetul de stat al acestor sume, dar, mai ales, din perspectiva îngrijorărilor legate de capacitatea administrativă de a face faţă acestei triple provocări reprezentată de închiderea actualului exerciţiu financiar, derularea PNRR şi implementarea noii perioade de programare.

Iată că putem vorbi despre un prim test pe care-l trecem, ingredientele de care avem nevoie fiind proiecte mature, respectarea graficelor de îndeplinire a contractelor şi management performant, atât la nivelul beneficiarilor cât şi la nivelul autorităţilor de management”, a spus Marius Vasiliu, secretar de stat MIPE.

România are alocată o sumă totală de 33,7 miliarde euro pentru Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii (FESI) pentru perioada 2014-2020. În prezent, rata de absorbţie este de 51%, în sumă de 17,3 miliarde euro, iar rata de contractare a depăşit 145% (întreaga sumă este supra-contractată). Proiectele se află în diferite faze de execuţie şi trebuie încheiate până în anul 2023.