Crearea unui sistem fiscal eficient, principala prioritate a Guvernului. Cum s-au schimbat aşteptările mediului de afaceri

Potrivit sepecialiştilor, această prioritate depăşeşte chiar şi cerinţa de a îmbunătăţi infrastructura, dorinţă care a fost în topul aşteptărilor pe care mediul de afaceri le are de la autorităţi, de mai mulţi ani.

„Prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, guvernul şi-a asumat că va elimina lacunele şi distorsiunile din Codul fiscal pentru a identifica zone din care să obţină mai multe venituri bugetare. Consolidarea fiscală ar însemna, aşadar, creşterea încasărilor bugetare datorită unui sistem de taxare care cuprinde mai mulţi contribuabili decât până acum şi, implicit, mai multă echitate între aceştia.”, a transmis Daniel Anghel, partener şi lider al Departamentului de Consultanţă Fiscală şi Juridică, PwC România.

Potrivit acestuia, realitatea este că slaba colectare, pe lângă cauzele deja mult dezbătute cum ar fi informatizarea şi reforma ANAF, exceptări de la plată pentru diverse categorii, evaziune şi fraudă, mai are o cauză, mai puţin analizată pentru că ţine de structura economiei, şi anume: prea puţini contribuabili.

„De exemplu, din cele 1,2 milioane de persoane juridice active fiscal, conform datelor ANAF, circa 120 mii sunt plătitoare pe impozit pe profit ceea ce nu înseamnă automat că varsă sume la buget, pentru că unele dintre ele înregistrează pierderi.

Deci marea majoritate a firmelor sunt microîntreprinderi. În aceste condiţii, exceptările care s-au dat înainte de pandemie, fie că a fost vorba de impozitul pe profit, pe venit, de contribuţii sociale ori TVA au şubrezit şi mai mult încasările bugetului fără a crea acel sistem fiscal eficient pe care mediul de afaceri îl considera prioritar.”, spune reprezentantul PWC.

Concluzionând, Daniel Anghel afirmă că, mediul de afaceri a atins un anumit grad de maturitate şi înţelege că, fără un sistem fiscal eficient care include atât legislaţia fiscală, cât şi bugetul, nu va avea loc o creştere economică reală.

„O astfel de abordare pune o presiune pozitivă pe guvern care va fi nevoit anul viitor să ia măsuri concrete în zona fiscal-bugetară, odată ce pandemia se va termina, iar măsurile temporare de relaxare fiscală acceptate de Comisia Europeană vor fi treptat eliminate.”, transmite sursa citată.

„Deloc suprinzător, dacă ne uităm la previziunile făcute la începutul acestui an, economia românească şi-a revenit după prăbuşirea din primăvara anului trecut şi are şanse să ajungă la un plus de peste 7% în 2021. Spun deloc surprinzător pentru că percepţia mediului de afaceri era pozitivă încă din primele luni ale anului când sondajul nostru PwC CEO Survey a observat că optimismul liderilor de companii a atins un nivel record pentru ultimul deceniu. Însă tot ei au exprimat şi o serie de temeri. Principala îngrijorare este că majorarea datoriei publice - inclusiv pe fondul măsurilor de sprijin luate în pandemie - ar putea atrage schimbări în politica fiscală", arată analiza.