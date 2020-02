Continuă scandalul la audierile miniştrilor. La rând: Virgil Popescu. Zamfir acuză simulacru şi mascaradă

Virgil Popescu a declarat că securitatea energetică, eficienţa energetică şi protecţia consumatorului vulnerabil se numără printre principalele direcţii ale programului de guvernare.

Preşedintele comisiei economice a Senatului, Daniel Zamfir, a acuzat, marţi, că audierea ministrului desemnat la Economie, Virgil Popescu, face parte dintr-o procedură de „neînvestire” a Guvernului Orban II, scrie Mediafax. El crede că parlamentarii au fost chemaţi să asiste la o „mascaradă”.

Zamfir a spus că a aflat de la premier că nu se doreşte învestirea Guvernului şi susţine că parlamentarii au fost chemaţi să asiste la o mascaradă. „Am aflat că domnul premier că nu se doreşte învestirea. Participăm la o mascaradă, un simulacru, unde unii dintre noi luăm lucrurile în serios, iar alţii participă ca să piardă timpul”, a spus Zamfir.

Din încăpere i s-a transmis lui Zamfir să părăsească sala dacă audierea e o pierdere de timp. „Dacă domnul Popescu nu vrea să fie ministru, nu o să-l întreb ce vrea să facă. În schimb, văd că are o singură ţintă: Primăria Capitalei. Domnul Orban a tăiat din bugetul Primăriei, domnul Cîţu a trimis un control, văd că şi domnul ministru Popescu face declaraţii care pe mine mă intrigă. Spune că blochează conturile Primăriei Capitalei. (…) ELCEN a făcut tot posibilul ca RADET să intre în faliment. V-aş întreba care a fost interesul şi de ce ELCEN-ul a ţinut din tot înadinsul să bage în faliment RADET în condiţiile în care clientul principal al ELCEN era RADET-ul”, a mai spus Zamfir.

Deputatul PSD Iulian Iancu a intervenit şi a precizat că audierile trebuie valorificate şi tratate cu respect. „Putem să transforăm această dezbatere într-una cu jigniri. Audierile au fost catalogate ca fiind inutile, dar sunt 2-3 ore din viaţa noastră în care noi parlamentarii evoluăm în faţa ţării. Trebuie să valorificăm aceste ore în favoarea celor care ne-au trimis aici. Să spunem tot ce dorim, dar să ne respectăm”, a spus Iancu.

Fostul ministru al Economiei Dănuţ Andruşcă a fost, în cadrul audierilor, mai activ decât în timpul mandatului. Acesta i-a cerut explicaţii lui Virgil Popescu cu privire la propunerea lui Niculae Havrileţ pentru funcţia de membru în consiliul de administraţie la OMV Petrom, în contextul în care există posibilitatea intrării lui în conflict de interese. El a întrebat, de asemenea, ce a făcut PNL în ultimele trei luni pentru reţeaua de transport de gaze şi în ce stadiu este construcţia BRUA.

Senatorul Daniel Zamfir l-a întrebat pe Virgil Popescu în ce mod vrea să blocheze conturile Primăriei Capitalei, în contextul declaraţiilor acestuia de luni seară, când a spus că acest lucru se va întâmpla din cauza datoriilor acumulate către ELCEN.

Popescu a răspuns că nu doreşte să blocheze conturile Primăriei Capitalei, precizând că, din datoria de 170 de milioane de lei, a fost plătită suma de 70 de milioane de lei, între timp fiind emisă şi factura pentru luna ianuarie, care este în valoare de 180 de milioane de lei.

„Primăria Capitalei a semnat o convenţie de plată anticipată a gazului pe care a girat-o cu semnătura administratorului, nu a primarului. Există în continuare datorie la plata gazului de către Termoenergetica, datorită girării de către Primăria Capitalei a acestei convenţii de plată anticipată, există o creanţă garantată de către Primărie. Elcen la rândul ei are datorii către ANAF. Cesiunea creanţei către ANAF permite ANAF-ului să se îndrepte împotriva Primăriei. Noi am notificat Primăria. În momentul în care am notificat Termoenergetica era datoria lunii decembrie de 170 de milioane de lei scadentă şi trecută de scadent. După notificare, până acuma s-au plătit 70 de milioane de lei, din cele 170 de milioane de lei”, a afirmat ministrul Economiei.

El a spus că nu doreşte să blocheze conturile Primăriei, dar vrea ca datoriile să fie plătite.

„S-a emis următoarea factură pentru luna ianuarie, s-a emis de 180 de milioane de lei, care va fi scadentă cred că în data de 28 februarie. Deocamdată cu cei 180 de milioane sunt încă nescadenţi, dar rămâne o datorie care a depăşit termenul de scadenţă de 100 de milioane de lei care trebuie plătită. Eu nu îmi doresc să blochez conturile nimănui, îmi doresc ca Primăria Capitalei şi Termoenergetica să îşi achite datoriile pentru buna funcţionare. Convenţia s-a semnat în luna decembrie, de plată anticipată. E vorba de acea convenţie, nu de subvenţie. Dacă vorbim de la neplata subvenţiei, vorbim de datorii istorice la Radet care nu au fost plătite”, a mai afirmat Virgil Popescu.