Claudiu Năsui: Stadiul schemelor de ajutor de stat promise în perioadă de pandemie va fi publicat săptămânal pe site-ul Ministerului Economiei

„Transparenţă 100%. Statul român nu este caracterizat prin transparenţă. Lucrul acesta trebuie să se schimbe. 1) Mediul de afaceri a cerut în mod repetat stadiul schemelor de ajutor de stat promise în perioadă de pandemie. De săptămâna viitoare, acesta va fi publicat săptămânal pe site-ul Ministerului Economiei. Este vorba despre schemele de ajutor de stat date prin OUG 130/2020 faimoasa ordonanţă prin care sunt ajutate cu granturi, deci bani cash direct, zeci de mii de întreprinderi care au fost afectate de COVID. Ele sunt împărţite în 3 scheme de ajutor de stat, numite măsura 1 – microgranturi, măsura 2 – granturi pentru capital de lucru, şi măsura 3 – granturi pentru investiţii. Sunt numai granturi. OUG este deja dat, trebuia operaţionalizat. Există întârzieri majore. Am identificat azi o serie de cauze. Dar înainte de toate voiam să fie toată lumea informată corect. Vă voi ţine la curent cu remedierea lor. Pentru schemele de ajutor de stat viitoare, vom schimba paradigma. Şi vom folosi instrumentele de care am vorbit la audieri şi în program. Mai puţină birocraţie, fără procesarea manuală a zeci de mii de cereri şi în moduri în care să existe efect multiplicator”, a scris Claudiu Năsui joi pe Facebook.

El a adăugat că astăzi a fost pusă în circuit avizarea ordonanţei de urgenţă de granturi pentru HORECA.

„2) Tot azi am pus pe circuitul de avizare OUG de granturi pentru HORECA. A fost promis de multă vreme, era pregătit deja în minister. Este vorba de un impact bugetar 2.5 miliarde de lei, bani din bugetul de stat (nu bani europeni). Ca să avem un ordin de mărime al impactului, Zero Taxe pe salariul minim aplicat doar în agricultură, ar fi avut un impact bugetar de sub 1 miliard de lei. Banii din schema de ajutor de stat pentru HORECA vor fi daţi pentru a compensa pierderile cauzate de închiderile din domeniul HORECA. Am introdus o observaţie a Ministerului Finanţelor şi i-am dat drumul ca să nu pierdem timp”, a completat Năsui.

Acesta a mai spus că a identificat soluţiile la cele două probleme ep care le-a identificat la proiect.

„Proiectul are două probleme ale căror soluţii le-am identificat deja. Prima este că, aşa cum am menţionat mai sus, nu e pe fonduri europene. Vestea bună este că poate fi, posibilitatea este inclusă în OUG. Mă voi lupta să fie. A doua este că nu acoperă întreprinderile care au fost înfiinţate mai târziu şi nu au cifră de afaceri pe anul 2019 (total sau parţial). Cu toate acestea, aceste firme au suferit şi ele din închideri. Aşa că va trebui să le acoperim şi pe ele. M-am gândit deja la câteva soluţii, voi reveni cu detalii”, a mai precizat Claudiu Năsui.

În încheierea postării, el a urat tuturor un Crăciun fericit alături de cei dragi.