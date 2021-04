Cîţu: Mă aştept la un deficit sub 7% anul acesta

„Întotdeauna mă aştept la mai bine, dar mă aştept şi la un deficit sub 7% anul acesta şi veţi vedea că acest lucru va fi apreciat de agenţiile de rating”, a declarat premierul Florin Cîţu, luni seară, la Digi 24.

Acesta a menţionat că revenirea economiei depinde de succesul campaniei de vaccinare, care ar duce la "acea economie efervescentă în care oameni merg şi îşi cheltuiesc resursele şi le folosesc în România”.

Cîţu a comentat şi deprecierea leului în raport cu moneda euro, afirmând că, în opinia sa, acest lucru este doar temporar.

"În România creşterea economică va duce la o apreciere a monedei naţionale în perioada următoare. Este ceea ce simt eu. (...) Eu cred că o creştere economică peste ceea ce am spus la începutul anului va tempera această depreciere şi chiar va duce spre apreciere. (...) Vom avea un deficit bugetar mai mic decât anul acesta, vom avea venituri la buget mai mari la finalul anului, vom avea o creştere economică peste ceea ce a fost estimat la începutul anului”, a explicat Cîţu.

El a vorbit şi despre ratingul de ţară al României.

"Am promis la începutul anului că vom face această trecere de la negativ la stabil. S-a întâmplat. De ce s-a întâmplat acest lucru? Pentru că am arătat responsabilitate fiscală. Nu ne-am aruncat să folosim măsurile din trecut, arătăm un deficit bugetar în scădere, avem venituri mai mari la buget şi avem două reforme importante, reforma salarizării şi reforma pensiilor, despre care am anunţat cam cum vor arăta după aceea şi nu vor deveni surse de instabilitate în bugetul României”, a mai afirmat primul ministru.

El a arătat că acest lucru va duce la creşterea calităţii vieţii românilor.