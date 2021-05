BioNTech ar putea obţine 15 miliarde de dolari din vânzările de vaccin anti-COVID doar în 2021

Potrivit sursei citate, BioNTech a precizat că, împreună cu partenerul american Pfizer Inc., are comenzi pentru 1,8 miliarde de doze de vaccin în acest an şi de asemenea a început să încheie contracte pentru anul 2022 şi anii următori.

În acest context, BioNTech intenţionează să construiască la Singapore o fabrică de producţie a vaccinului său bazat pe ARN mesager, care să devină operaţională la începutul lui 2023. Aceasta va fi prima fabrică pentru BioNTech din afara Europei., informează Agerpres

Anterior, BioNTech estima că în 2021 va realiza vânzări de 9,8 miliarde de euro de pe urma acestui produs, primul vaccin Covid-19 lansat pe piaţă.

Pe măsură ce cererea pentru vaccinul lor care utilizează tehnologia ARN mesager a crescut, Pfizer şi BioNTech şi-au majorat obiectivele de producţie, revizuindu-şi în paralel şi veniturile potenţiale.

Săptămâna trecută, Pfizer a anunţat şi el că acordurile de livrări convenite vor aduce vânzări de 26 de miliarde de dolari în acest an, o sumă totală care va împărţită între cei doi parteneri. BioNTech primeşte de asemenea o parte din veniturile generate de pe urma vânzărilor directe.

Directorul general de la BioNTech, Ugur Sahin, a spus că nu este nevoie pentru adaptarea vaccinului la noile tulpini, dar a adăugat că acest lucru s-ar putea întâmpla în viitor.

„Pentru moment nu credem că există motive pentru a ne adapta vaccinul dar lucrăm pentru a pune la punct un proces şi un cadru de reglementare", a spus Sahin într-o conferinţă de presă. Modificările ar urma să afecteze doar şablonul utilizat pentru vaccin fără a afecta sau întârzia producţia, a spus directorul BioNTech.

Tot săptămâna trecută, BioNTech şi Pfizer au anunţat că ar putea produce până la 3 miliarde de doze în acest an şi peste 3 miliarde anul viitor. Chiar dacă tehnologia ARN mesager a fost netestată până anul trecut, ea a devenit rapid principala tehnologie pentru vaccinurile Covid-19, graţie şi întârzierilor de producţie şi îngrijorărilor legate de siguranţa vaccinurilor produse de rivalii AstraZeneca Plc şi Johnson & Johnson.

Separat, compania farmaceutică chineză Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. a anunţat luni că ajuns la un acord cu BioNTech pentru înfiinţarea unui joint venture, care îi va permite să producă un miliard de doze anuale de vaccin Pfizer-BionNTech împotriva COVID-19.

Vaccinul Pfizer-BioNTech este unul dintre cele mai eficiente din întreaga lume împotriva noului coronavirus, având o eficacitate de 95 la sută.