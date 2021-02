Aplicaţiile Raiffeisen nu funcţionează. Reacţia băncii

„Bună, aplicaţia merge prost de câteva zile! Am sunat in repetate rânduri la suport iar apelul a fost respins automat. O singură data am trecut de robot, iar după jumătate de ora de aşteptat pe linie pt suport, apelul a fost inchis automat!”, scrie un utilizator.

„Din nou nu merge aplicaţia!”

„Aplicatia de mobil nu funcţionează, va rog rezolvaţi problema”, au scris alţi utilizatori.

Reprezentanţii Raiffeisen au declarat că le-a fost raportat incidentul, în prezent lucrându-se la remedierea problemelor, atât cele intervenite în cazul logării pe aplicaţia Raiffeisen online, cât şi pe cea aferentă Smartmobile.

În urmă cu câteva zile, Raiffeisen Bank a anunţat o serie de schimbări importante pentru clienţii săi din toată România, instituţia financiară dorind să le ofere clienţilor doar cea mai bună experienţă de folosire a serviciilor sale. În această idee, cei de la Raiffeisen Bank au decis să le ofere clienţilor care au telefoane Android şi aplicaţia RaiPay instalată să se bucure de o serie de noutăţi care sunt menite să le ofere experienţă mai bună de folosire pe care o aşteptau de mult timp.

Raiffeisen Bank a actualizat aplicaţia RaiPay pentru Android prin Google Play Store, iar în lista de noutăţi menţionează o serie de schimbări importante care sunt disponibile chiar de acum.