Angajaţii români, printre cei mai afectaţi de pandemie. România se află pe locul 6 în UE la scăderea numărului de locuri de muncă

Piaţa forţei de muncă din Uniunea Europeană a fost afectată semnificativ, în 2020, de impactul pandemiei de coronavirus (COVID-19), iar rata ocupării forţei de muncă la persoanele cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani s-a redus la 72,4%, în scădere cu 0,7 puncte procentuale (pp) faţă de 2019, arată datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistică ( Eurostat ).

Cea mai ridicată rată a ocupării forţei de muncă s-a înregistrat anul trecut în Suedia (80,8%), Germania (80,1%), Olanda (80%) şi Cehia (79,7%), iar cea mai scăzută în Grecia (61,1%), Italia (62,6%), Spania (65,7%), Croaţia (66,9%), Belgia (70%) şi România (70,8%).

Aproape toate statele membre UE au înregistrat un declin al ratei ocupării forţei de muncă între 2019 şi 2020, singurele creşteri fiind în Malta (plus 0,6 pp, la 77,4%), Polonia (plus 0,6 pp, la 73,6%) şi Croaţia (plus 0,2 pp, la 66,9%).

Între 2019 şi 2020, cel mai semnificativ declin al ratei ocupării forţei de muncă s-a înregistrat în Spania (minus 2,3 pp, la 65,7%), Irlanda (minus 1,7 pp, la 73,4%) şi Bulgaria (minus 1,6 pp, la 73,4%).

La grupa de vârstă 20 - 64 ani, rata ocupării forţei de muncă la bărbaţi s-a situat la 78,1% în 2020, în scădere faţă de 79% în 2019, în timp ce rata ocupării forţei de muncă la femei era de 66,8%, în scădere de la 67,3%. Ca rezultat, decalajul între femei şi bărbaţi în domeniul ocupării forţei de muncă a scăzut la 11,3 pp, de la 11,7 pp în 2019.