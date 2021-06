Începe etapa a III-a programului Rabla pentru electrocasnice. Ce vouchere se pot genera de astăzi

Potrivit Ministerului Mediului, începând de la ora 10.00, se pot genera vouchere pentru aparate de aer condiţionat, uscătoare de rufe şi aspiratoare.

Valoarea voucherelor este de 400 de lei pentru aparate de aer condiţionat, inclusiv aparate de aer condiţionat portabile, cu eficienţă energetică la răcire cel puţin A++; 400 de lei pentru uscătoare de rufe cu eficienţă energetică cel puţin A++; 200 de lei pentru aspiratoare cu un consum de energie mai mic de 43 kWh/an.

Bugetul alocat acestei etape este 15.000.000 de lei.

Cea de-a treia etapă a programului Rabla pentru electrocasnice se desfăşoară până în 1 iulie, ora 23.59, sau până la epuizarea bugetului.

Programul are anul acesta un buget de 75 de milioane de lei, cel mai mare din istoria sa, estimându-se peste 200.000 de beneficiari.

În total, sunt eligibile nouă categorii de produse: maşini de spălat rufe, maşini de spălat vase, aparate frigorifice, uscătoare de rufe, aparate de aer condiţionat, televizoare, aspiratoare, laptopuri şi tablete.

Persoanele care doresc să beneficieze de oricare dintre cele nouă categorii de echipamente trebuie să intre în platforma de pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu şi să îşi genereze contul de utilizator.

Programul a fost structurat în trei etape. Etapa 1 (21 mai - 4 iunie), pentru maşini de spălat rufe, maşini de spălat vase şi aparatele frigorifice, Etapa 2 (4-18 iunie), pentru televizoare, laptopuri şi tablete, Etapa 3 (18 iunie - 2 iulie), pentru aparate de aer condiţionat, uscătoare de rufe şi aspiratoare.

Sumele care se asigură sub forma unor vouchere sunt următoarele: 400 de lei pentru maşini de spălat rufe, 400 de lei pentru maşini de spălat vase, având cel puţin noua clasa energetică D, la maşinile de spălat rufe cel puţin clasa energetică C, 400 de lei pentru aparatele de aer condiţionat care trebuie să fie în cel puţin A++, 400 de lei pentru combine frigorifice, lăzi frigorifice, congelatoare clasele energetică cel puţin E, 400 de lei pentru televizoare, având cel puţin clasa energetică E, 400 de lei pentru uscătoarele de rufe A++, 200 de lei pentru aspiratoare, consumul să fie mai mic de 43 kilowatti oră pe an şi 500 de lei pentru laptopuri, 300 de lei pentru tablete.

"În ediţia trecută au fost probleme în momentul înscrierii beneficiarilor, sistemul a cedat, motiv pentru care am regândit acest sistem şi în prima fază, printr-un proces foarte simplu se vor înregistra beneficiarii în sistemul informatic. Trebuie să menţioneze nume, prenume, localitate, judeţ, cod numeric personal, adresă de email şi număr de telefon valid şi are opţiunea de a încărca pe loc un buletin de identitate sau o carte de identitate şi o declaraţie pe propria răspundere că punem la dispoziţia AFM datele personale”, afirma ministrul Mediului, Tanczos Barna.

