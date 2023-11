Săptămâna de lucru de 4 zile, implementată și în România după succesul din Marea Britanie

Săptămâna de lucru de 4 zile este implementată în continuare și în România după succesul din Marea Britanie, care a dus la creșterea veniturilor, scăderea numărului de demisii și a zilelor de concedii medicale.

Programul de lucru de patru zile pe săptămână a fost testat ȋn Marea Britanie, timp de jumătate de an, în cadrul unui proiect pilot ce a inclus peste 60 de companii, cu 3.000 de angajați.

„Veniturile firmelor au crescut, în medie, cu 35%, în comparație cu perioada similară din anii anteriori. Numărul demisiilor a scăzut, la fel și zilele de concediu medical, iar angajații spun că viața lor s-a ȋmbunătățit”, a informat compania românească VEGO, specializată înn proiectare și dezvoltarea de sisteme de inteligență artificială, care a precizat că a implementat sistemul începând cu data de 1 septembrie 2023.

Potrivit VEGO, de anul viitor, compania va organiza un concediu colectiv urmat de o săptămână multimodală. Când se vor întoarce la birouri, cei 172 de angajați vor avea traininguri și activități de team building, dedicate consolidării legăturilor dintre ei.

„Ne-am dorit o schimbare revoluționară care să reflecte angajamentul nostru, ca și companie, de a promova bunăstarea angajaților. Această inițiativă a reprezentat un pas important în direcția creării unui mediu de lucru mai flexibil și mai echilibrat, care să permită echipei să se concentreze pe dezvoltarea personală și profesională”, a declarat un reprezentant VEGO.

50 de zile libere în plus pe an

Prima modificare a fost introducerea săptămânii de patru zile, din septembrie 2023. Acest lucru le aduce angajaților 50 de zile libere în plus, pe an. Următorul pas va fi organizarea unui concediu colectiv între 23 august și 9 septembrie 2024, urmat de o săptămână multimodală între 7 octombrie și 10 octombrie. Această perioadă va fi dedicată consolidării legăturilor dintre membrii echipei și va include o serie de traininguri și workshopuri. În plus, angajații vor avea ocazia de a contribui activ la un proiect surpriză de Corporate Social Responsibility (CSR), care va fi dezvăluit în timpul evenimentului.

Conducerea companiei își dorește ca această perioadă de odihnă să le ofere angajaților oportunitatea de a se relaxa și reîncărca. Beneficiile implementării măsurii sunt retenția personalului și atragerea de noi specialiști, eficiența organizațională, creșterea satisfacției și a productivității în muncă.

,,Suntem mândri să promovăm astfel de inițiative care încurajează implicarea în activități de responsabilitate socială", a declarat un reprezentant al VEGO. "Ne dorim să creăm un mediu de lucru inspirațional și să consolidăm legăturile dintre membrii echipei noastre.".

Germania nu agreează ideea săptămânii de lucru de 4 zile

Ministrul german al Finanţelor, Christian Lindner a respins ideea că săptămâna de lucru de patru zile, la acelaşi salariu, va deveni regula în cea mai mare economie a Europei, transmite Bloomberg.

"Niciodată în istorie o societate nu şi-a crescut prosperitatea prin mai puţină muncă", a spus Christian Lindner la un eveniment organizat vineri seara la Lucerna (Elveţia).

Ideea unei reduceri a programului de lucru săptămânal este din ce în ce mai des vehiculată, după ce pandemia de Covid a dat peste cap programul de muncă şi a oferit multor oameni o imagine asupra modului în care diferite modalităţi de lucru ar putea să le îmbunătăţească viaţă.

Programele pilot sugerează că introducerea săptămânii de lucru de patru zile poate duce la o reducere a stresului şi anxietăţii în rândul muncitorilor, precum şi la creşterea eficienţei şi veniturilor pentru angajatori. Un număr de aproximativ 50 de companii din Germania au de gând să participe la un test de şase luni care va începe în luna februarie.

"Cheia prosperităţii rămâne munca din greu", a precizat Lindner, preşedintele Partidului Liber Democrat (FDP), unul din partidele din coaliţia la putere în Germania.

În cursul negocierilor salariale anuale pentru lucrătorii din industria siderurgică, care vor începe la mijlocul lunii noiembrie, puternicul sindicat IG Metall intenţionează să solicite introducerea săptămânii de lucru de patru zile, via o reducere a programului de lucru săptămânal, de la 35 până la 32 de ore, la acelaşi salariu.

Separat, firma de consultanţă în management Intraprenoer va pilota primul mare test vizând săptămâna de lucru de 4 zile în Germania, împreună cu organizaţia 4 Day Week Global, care a realizat deja studii similare în alte ţări dezvoltate, în special în Marea Britanie.

Începând din 2024, până la 50 de companii de diferite mărimi şi sectoare ar urma să testeze, timp de şase luni, o reducerea programului de lucru la acelaşi salariu, obiectivul fiind evitarea unei scăderi a productivităţii. Intraprenoer, care a introdus vinerea liberă pentru angajaţii săi încă din 2016, spune că în prezent există 33 de companii care sunt interesate să participe la acest experiment.