România va scumpi taxa de drum. Ce scenariu este luat în calcul pentru creșterea rovinietei

România și-a asumat prin PNRR să schimbe modalitatea de taxare pentru folosirea drumurilor, în speță tarifele pentru roviniete, un prim scenariu fiind prezentat joi la Ministerul Transporturilor.

România nu a mai schimbat din anul 2010 cuantumul rovinietei, fiind obligată ca până la începutul verii să transpună în legislația națională Directiva europeană care instituie taxa de drum în funcție de poluare, dar și în funcție de distanța parcursă, nu ca acum pe perioadei de timp.

Surse apropiate discuțiilor au declarat pentru „Adevărul” că joi a fost prezentat un prim scenariu privind modificarea nivelului rovinietelor, în funcție de distanța parcursă, adică pe număr de kilometri, în funcție de tonaj, dar și în funcție de tipul de carburant folosit.

„Scenariul prezentat astăzi prevede taxări diferite, pe kilometru, deci în funcție de distanță, dar și în funcție de tipul de carburant - benzină, motorină, hibrid, electric sau GPL - pentru că nu poți taxa la fel o mașină pe motorină cu una electrică, chiar dacă parcurg aceeași distanță. Repet, este doar un scenariu care a fost prezentat astăzi de consultant. Nu înseamnă că așa se va aplica. România are obligația de a transpune directiva europeană în legislația națională, așa cum și-a asumat prin PNRR, până la începutul verii din acest an”, a declarat sursa citată, precizând că România are cele mai mici taxe de drum din UE, pe care nu le-a mai modificat din anul 2010.

Noile tarife ar urma să fie aplicate din anul 2026, a adăugat sursa citată.

Potrivit scenariului prezentat, autoturismele ar urma să plătească o rovinietă valabilă pe o perioadă de timp (o săptămână, o lună, un an), diferențiată în funcție de norma de poluare a mașinii.

Scenariul prezentat de consultant prevede ca rovinieta valabilă un an pentru mașinile Euro 6 să crească de la 28 de euro, cât este acum, la aproape 39 de euro, o creștere de aproape 40%. Ea ar urma să se scumpească gradual, începând cu 2026 și până în 2035, astfel încât în 2035 să ajungă undeva la 46,5 euro, adică o creștere față de nivelul actual de aproape 66%. Mașinile care au norme de poluare ceva mai mici vor avea creșteri suplimentare pentru rovinietă: între 30% și 10%.

Scenariul prevede și că pentru vehiculele de marfă, rovinieta s-ar putea plăti în funcție de distanța parcursă pe rețeaua de drumuri și autostrăzi a României și în funcție de norma de poluare.