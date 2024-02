România şi Kazahstan, protocol pentru accelerarea investiţilor şi dezvoltarea comerţului bilateral

Comisia interguvernamentală mixtă dintre România şi Kazahstan pentru cooperare economică au semnat un protocol de colaborare, printre domeniile vizate fiind accelerarea investiţiilor şi comerţului bilateral, a anunţat, vineri, ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

"Am avut comisia interguvernamentală mixtă dintre România şi Kazahstan pentru cooperare economică. Este organizată de Agenţia Română pentru Investiţii şi Comerţ Exterior şi co-prezidată de cei doi miniştri ai energiei din cele două ţări. Aşadar, de mine şi de domnul ministru al energiei, Almassadam Satkaliyev. Kazahstan este un partener comercial strategic cheie pentru România, cel mai important din Asia Centrală şi inclusiv în contextul strategiei Uniunii Europene de conectivitate în Asia, care a fost lansată, vă reamintesc, în timpul preşedinţiei României este esenţial să întărim legăturile de transport, mărfuri şi energie între România şi Kazahstan, în două puncte strategice de pe harta regiunilor noastre. Am semnat la final un protocol de colaborare cu domnul ministru Satkaliyev, care vizează câteva aspecte. În primul rând, accelerarea investiţiilor şi comerţului bilateral. Este la un nivel istoric ridicat, dar putem mai bine şi putem să le echilibrăm în favoarea României prin diversificarea acestor fluxuri comerciale şi vizăm industria echipamentelor petroliere, transporturile, serviciile şi alte bunuri cu valoare adăugată ridicată. Vorbim de o piaţă importantă în Kazahstan, de aproximativ 19 milioane de locuitori", a spus Sebastian Burduja, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria.

El a menţionat că relaţia comercială dintre cele două ţări a ajuns la 2,8 miliarde de dolari în primele 11 luni din 2023, însă exporturile României din această sumă sunt la un nivel destul de modest, de numai 112 milioane dolari, deşi s-au dublat faţă de anul 2022.

"De aceea ne interesează să diversificăm acest comerţ şi investiţiile şi am găsit deschidere din partea partenerilor din Kazahstan. În energie, bineînţeles, cunoaşteţi faptul că cea mai importantă investiţie a Kazahstanului este cea de la Rompetrol. KazMunayGaz este acţionarul majoritar şi am abordat mai multe subiecte legate de Rompetrol. Am solicitat ministrului Satkaliyev şi colegilor accelerarea investiţiilor Rompetrol în România din Fondul de Investiţii româno-kazah, inclusiv în energie verde şi, de asemenea, urmărirea celor mai stricte standarde de securitate a muncii, de siguranţă, urmărirea planurilor de investiţii şi de mentenanţă. Este o companie importantă în România şi ne dorim ca să funcţioneze eficient, corect şi fără niciun fel de incident. În acelaşi timp, în domeniul nuclear, Nuclearelectrica - domnul director general, Cosmin Ghiţă - există o relaţie foarte strânsă cu partenerii din Kazahstan. Este probabil cel mai important producător de uraniu şi în contextul programului nuclear civil românesc, este foarte important să putem conta pe rezervele de uraniu. Când se poate exploata în condiţii comerciale corecte o facem în ţară, când nu trebuie să acoperim acest necesar din alte surse şi surse diverse, pentru a avea securitatea aprovizionării", a afirmat ministrul român al Energiei.

Potrivit sursei citate, protocolul de colaborare mai vizează cooperarea în domeniul transporturilor, astfel că România şi Kazahstan vor lucra împreună pentru a lega regiunea Mării Caspice cu cea a Mării Negre. Companiile din cele două ţări se vor implica în dezvoltarea întregului potenţial al Coridorului Internaţional de Transport Transcaspic, integrând infrastructura de transport modal şi logistic. În acest sens, s-a semnat pe 31 ianuarie 2024 şi un memorandum de înţelegere între Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii din România şi Ministerul Transportului din Kazahstan care prezintă un plan de acţiuni concret şi un calendar pentru întărirea legăturilor de transport.