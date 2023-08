Revoluția muncii de la distanță s-a încheiat oficial: Zoom le-a cerut angajaților să se întoarcă la birou

Zoom, unul dintre principalii facilitatori și beneficiari ai muncii de la distanță, le-a cerut angajaților săi să se întoarcă la birou, informează Bloomberg.

Compania a anunțat că angajații care locuiesc la 50 de mile de un birou Zoom trebuie să lucreze acolo cel puțin două zile pe săptămână.

O „abordare hibridă" este cea mai eficientă pentru Zoom, a apreciat purtătorul de cuvânt, pentru că astfel firma „va fi într-o poziţie mai bună pentru a-şi utiliza propriile sale tehnologii, să continue să inoveze şi să îşi sprijine clienţii globali".

De la izbucnirea pandemiei Zoom a devenit un nume recunoscut la nivel mondial pe măsură ce companiile şi şcolile au adoptat serviciile sale pentru a putea organiza cursuri online, şedinţe de birou şi pentru socializare, informează Agerpres.

Însă după terminarea pandemiei, o serie de companii din diverse domenii precum Amazon.com Inc., Chipotle Mexican Grill Inc. şi BlackRock Inc au decis să crească perioada de timp pe care angajaţii trebuie să o petreacă la biroul firmei.

Chiar şi aşa, multe clădiri de birouri sunt utilizate la un nivel redus, şi există semne că multe rolului ar putea rămâne în continuare în regim remote. De exemplu, spaţiile de birouri din nord-estul SUA au atins un vârf de ocupare de 24% din timp în prima jumătate a anului, potrivit unei firme de analiză a gradului de ocupare Basking.io.

Zoom, după pandemie

Zoom a avut şi el dificultăţi în a continua să crească în lumea post-pandemie. În timp ce preţul acţiunilor sale a crescut cu 500% începând din martie şi pană în octombrie 2020, între timp cotaţia acţiunilor a revenit la nivelul de dinainte de pandemie. În încercarea de a relansa creşterea, Zoom a început să lucreze la un pachet de instrumente software pentru mari firme, inclusiv produse de colaborare de tip in-office.

Zoom Video Communications, Inc. este o companie de tehnologie de comunicații cu sediul în San Jose, California. Compania a fost fondată în 2011 de Eric Yuan, fost inginer și director executiv Cisco.

În februarie 2023, Zoom a anunțat că își va reduce forța de muncă cu 15% sau aproximativ 1.300 de angajați, invocând creșterea nesustenabilă ca urmare a extinderii rapide pentru a gestiona cererea pandemiei.

Zoom a devenit cunoscută la începutul anului 2020. Fondatorul ei a povestit într-un interviu cum i-a venit ideea să lanseze pe piaţă o astfel de aplicaţie:

„M-am gândit pentru prima dată la Zoom când eram student, în China, şi făceam în mod regulat călătorii cu trenul, de câte zece ore, pentru a-mi vizita iubita, care acum este soţia mea. Am detestat acele drumuri şi m-am gândit la alte moduri în care aş putea să-mi văd iubita, fără să mai călătoresc‟, a spus Yuan.