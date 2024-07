Revolut a primit licența bancară în Regatul Unit, după trei ani de așteptare

Revolut a anunțat joi că a primit licența bancară în Regatul Unit de la Autoritatea de Supraveghere Prudențială (PRA), instituție care reglementează sectorul bancar în UK.

Astfel, Revolut va trece în etapa următoare, de „mobilizare”, cunoscută pe plan local ca fiind o perioadă cu anumite restricții, una dintre etapele obișnuite în dezvoltarea proceselor bancare de către noile bănci licențiate în această țară.

În această etapă, clienții Revolut din Regatul Unit vor continua să beneficieze de aceleași servicii și de conturile lor în monedă electronică (e-money) ca și până acum, fără a implica schimbări la nivelul experienței clientului. Etapa de mobilizare permite companiei să își construiască sistemele și procesele bancare, înainte de lansarea pe piață.

„Suntem foarte mândri de această importantă realizare pentru compania noastră și îi asigurăm pe clienți că vom face totul pentru a ne asigura că Revolut va fi mereu una dintre primele opțiuni bancare în Regatul Unit”, a declarat Nik Storonsky, CEO și fondator Revolut.

„Anunțul de azi este un pas important înainte pentru Revolut și pentru clienții noștri. A fi bancă în Regatul Unit implică o imensă responsabilitate și vom munci neîncetat pentru a oferi produse și servicii și mai bune și pentru a îmbunătăți viața financiară a tuturor celor care folosesc Revolut. Suntem nerăbdători să parcurgem această nouă etapă din evoluția Revolut în Regatul Unit”, a declarat Francesca Carlesi, CEO Revolut în Regatul Unit.

O licenţă bancară completă va permite Revolut to să ofere descoperit de cont, produse de economii şi credite pentru clienţii săi din Marea Britanie, alăturându-se rivalilor Monzo Bank Ltd., Starling Bank Ltd. şi Atom Bank Plc, care intenţionează să conteste activităţile tradiţionale ale giganţilor bancari precum Barclays Plc sau HSBC Holdings Plc.

Licenţa bancară va da un impuls Revolut, care vrea să obţină o evaluare de peste 40 de miliarde de dolari printr-o ofertă publică iniţială. O astfel de evaluare ar cimenta poziţia Revolut drept cel mai valoros start-up din Europa.

Revolut s-a lansat în 2015 în Regatul Unit, cu servicii de transfer de bani şi schimb valutar. În prezent, 45 de milioane de clienţi din lume folosesc produsele companiei, pentru a realiza mai mult de o jumătate de miliard de tranzacţii pe lună.

Grupul Revolut a publicat recent rezultatele sale financiare pentru anul 2023 și a anunțat venituri de peste 2,2 miliarde de dolari și un profit înainte de taxe și impozite record, de 545 milioane de dolari.