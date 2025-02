Președintele Consiliului Fiscal, despre perioada grea în care se află România: „Putem asista la o fugă de leu. Așa ceva trebuie evitat”

Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, a precizat, marți, că „ne-a trecut glonțul pe la ureche”, referindu-se la înghețarea pensiilor și a salariilor bugetarilor, dar și la viitoare măsuri care ar putea contribui la ajustarea deficitului bugetar.

Acesta atrage atenția că pachetul de măsuri de austeritate adoptat de Guvern, la finalul anului trecut, este doar începutul.

„A existat îndrăzneală politică pentru a adopta pachetul de măsuri la finalul lunii decembrie, dacă nu s-ar fi adoptat pachetul de măsuri deficitul ar fi explodat în 2025. Ceea ce cred este că noi am fost puși într-o perspectivă negativă de două agenții de rating, dar dacă nu ar fi fost adoptat acel pachet de măsuri acea perspectivă negativă ar fi putut să se metamorfozeze într-o retrogradare a riscului suveran al României”, a precizat președintele Consiliului Fiscal, la Digi24.

Daniel Dăianu a vorbit și despre viitoarele măsuri care ar putea contribui la ajustarea deficitului bugetar.

„Eu zic că am depășit acest pericol, dar nu în totalitate. Ajustarea necesară a deficitului bugetar, de la 9 și ceva din PIB la 3% este foarte mare, de aceea Comisia a fost de acord ca ajustarea să se facă pe 7 ani. Va fi o luptă a noastră, și între noi, și cu toți ceilalți care trebuie să ajute finanțarea internațională a României. Dacă se pierde încrederea în capacitatea statului de a își onora obligațiile de plată, putem asista la o fugă de leu. Așa ceva trebuie evitat. Acestă luptă va dura, ea nu se va desfășura numai pe parcursul unui an sau doi ani și este nevoie de măsuri, trebuie să colectăm mult mai bine, trebuie să avem venituri fiscale net fiscale celor de acum, trebuie să avem și o restructurare”, a mai explicat Dăianu, care a adăugat că: „Ne-a trecut glonțul pe la ureche, dar să știți că gloanțele zburdă pe piețele financiare”.

Dăianu: „Trebuie să urcăm un munte, iar noi suntem acum în 2025 la poalele lui”

Daniel Dăianu afirmă că România este ca o persoană, fără experiență, care trebuie să urce un munte. Acesta susține că durata „urcușului” va fi una mare.

„Chiar ministrul de Finanțe a anunțat că se va umbla la regimul fiscal. De dorit este să ai colectare mult mai bună. Măsurile, dacă vor fi adoptate, nu vor fi în acest an. 2025 e numai începutul. Trebuie să urcăm un munte, iar noi suntem acum în 2025 la poalele muntelui. Trebuie să urcăm pe munte în 2026, 2027, va fi greu. România, din acest punct de vedere, nu are experiență, nu se poate transforma într-un alpinist peste noapte. Va fi foarte dificil și în plus, ceea ce preocupă pe toată lumea este că vedem un mediu internațional tot mai păcătos, un război comercial, impredictibilitate”, a concluzionat președintele Consiliului Fiscal, potrivit sursei citate.

Proiectele bugetului 2025 au fost avizate marți în comisii, cu votul final programat pentru joi. Guvernul mizează pe o creștere economică de 2,5% și un deficit de 7% din PIB, vizând investiții și resurse pentru salarii și pensii.