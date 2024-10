Pericolul la care se expun transportatorii români care iau personal străin netestat: atenție la firmele de apartament

România angajează 3.000 de șoferi de TIR din Filipine, fiind deja efectuate demersuri privind aducerea acestora în țară după ce vor fi depășite perioadele de testare.

Agenția mandatată de către guvernul filipinez să recruteze aproximativ 3.000 de șoferi de TIR din Filipine avertizează asupra pericolului la care se supun transportatorii români care iau personal străin netestat.

De departe unul dintre cele mai dificile procese de recrutare a forței de muncă străine, care pe lângă o documentație specifică necesită și un set de competențe bine dezvoltate, aducerea în țară a celor 3.000 de șoferi de TIR din Filipine atrage după sine o responsabilitate imensă.

,,În toată experiența mea de 15 ani în domeniul recrutării de forță de muncă străine în România, nu am întâlnit un proces atât de dificil de testare și verificare a candidaților, așa cum este cel al șoferilor de TIR. Pentru a vă face o idee asupra dificultăților întâmpinate în procesul de recrutare, la cea mai recentă deplasare a echipei agenției noastre în Filipine, din 200 de candidați, am recrutat doar 50 de șoferi", a declarat Yosef Gavriel Peisakh, General Manager Work from Asia.

Atenție la firmele de apartament

Dacă transportatorii la rândul lor au o responsabilitate indubitabilă asupra mărfurilor transportate și a bunăstării propriilor mijloace de transport, în recrutarea personalului străin calificat să presteze aceste servicii în condiții de maximă siguranță, responsabilitatea se transferă agenției de recrutare a forței de muncă.

,,Bineînțeles că vestea aceasta a recrutării a aproximativ 3.000 de șoferi de TIR din Filipine nu este ignorată de agențiile de apartament, motiv pentru care lansez acest avertisment foarte serios către transportatori, de a nu aduce în țară decât șoferi de TIR verificați și testați personal în țara de proveniență, de agenția de recrutare, așa cum facem noi, cu niște costuri imense, însă în condiții de maximă siguranță pentru angajatori", a completat Yosef Gavriel Peisakh.

Agențiile de apartament la care face referire șeful companiei de recrutare sunt firme despre care „Adevărul” a relatat că aduc asiatici dornici să muncească în România, fără să îi testeze în prealabil, pe care apoi îi părăsesc în aeroporturi din România sau îi lasă pe drumuri

Filipinezii sunt profesioniști

Cu toate acestea, dintre toate țările din Asia care oferă posibilitatea importului de personal străin în România, FIlipine este țara care a livrat până acum personal premium pentru toate domeniile de activitate aflate în impas în România din cauza lipsei de personal.

,,Având în vedere experiență nostră în domeniu, considerăm că șoferii filipinezi sunt cei mai potriviți pentru piața din România și Uniunea Europeană, dacă luăm în calcul cunoștințele de limba engleză, religia, atitudinea și seriozitatea lor. În plus, mulți dintre ei au experiență în țărille din Orientul Mijlociu, unde conduc camioane și semiremorci asemănătoare cu ale noastre", a completat Yosef Gavriel Peisakh.

Dacă șoferii aduși în România au salarii care pornesc de la 850 de euro, veniturile lor pot ajunge în timp chiar și la aproape 1200 de euro pentru cursele interne și până la 2500 de euro pentru comunitatea Uniunii Europene, așa cum este și cazul lui Mateo Jr. Vilar, un șofer de TIR din Filipine, care lucrează de aproape 2 ani pentru una dintre cele mai mari companii de transport de la noi.

,,Trimit lunar aproximativ 600 de euro acasă, din salariul meu de 1200 de euro. Când m-am angajat am pornit de la un salariu de 850 de euro și mă bucur că am avut posibilitatea să-mi cresc venitul, pentru că am fost mereu dispus să învăț și să mă perfecționez. Am descoperit aici că șoferii de TIR români sunt oameni buni și care spre norocul meu m-au ajutat mult", a declarat Mateo Jr. Vilar.

În condițiile în care deficitul de șoferi de TIR din România este masiv, pe fondul plecării cât mai multor șoferi români în țări mai dezvoltate, pentru angajatorii români soluția rămâne forța de muncă străină, însă în cazul de față doar cea atent verificată, de agenții de recrutare cu un istoric demonstrat de bune practici.