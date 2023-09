O companie aeriană închiriază haine călătorilor pentru a-și reduce emisiile de carbon. În ce constă oferta

O companie aeriană a găsit modalitatea prin care poate reduce considerabil emisiile de carbon, ajutându-și pasagerii să-și lase bagajele acasă, scrie CNN, explicând întregul sistem.

Compania aeriană de stat a Japoniei testează timp de un an un serviciu care le permite călătorilor să rezerve un set de haine – care acoperă diferite stiluri vestimentare și sezoane – și să le primească la hotel la sosire. La sfârșitul șederii hainele sunt returnate, pentru a fi spălate și ciclate înapoi în sistem.

Denumit Any Wear, Anywhere, serviciul este valabil până la sfârșitul lunii august 2024 și Japan Airlines spune că ar putea reduce emisiile de carbon prin reducerea greutății transportate de avioanele sale.

Any Wear, Anywhere estimează că aproximativ 22 de lire sterline (10 kilograme) economisite în bagaje echivalează cu aproximativ 16,5 lire sterline (7,5 kilograme) economisite în emisii de carbon - echivalentul cu funcționarea unui uscător de păr 10 minute pe zi timp de 78 de zile.

„Îmi place să călătoresc și am fost în multe țări străine, dar întotdeauna mi-a fost teamă să trag bagajele sau să spăl rufele în străinătate”, spune Miho Moriya, care a venit cu ideea și administrează Any Wear, Anywhere pentru Sumitomo, japonezul. firma care se ocupa de rezervări, livrări și spălarea hainelor.

„Când călătoresc, cele mai importante trei lucruri pentru mine sunt cazarea, mâncarea și îmbrăcămintea”, adaugă ea. „Când călătorim în străinătate, există hoteluri și restaurante care asigură cazare și mâncare la fața locului, dar nu și îmbrăcăminte. De ce trebuie să ne aducem hainele de acasă?”

Îmbrăcăminte pentru toate anotimpurile la prețuri de 34 - 48 dolari

Moriya a avut ideea acestui serviciu și spune că odată ce a fost aprobat, după o întârziere din cauza pandemiei, a fost nevoie de „multe încercări” pentru a găsi o companie aeriană care să fie dispusă să-l susțină.

Utilizatorii serviciului se conectează pe site și aleg dintre câteva opțiuni - îmbrăcăminte pentru femei sau bărbați; pentru ce sezon sunt; stil smart sau casual; măsurile; și datele pentru ridicare și returnare. Selecțiile lor îi vor aștepta la hotel, pentru prețuri care variază între 34 USD și 48 USD pentru întreaga perioadă de închiriere.

Toate articolele de îmbrăcăminte sunt fie pre-deținute, fie provenite din stocul excesiv al companiei, deși utilizatorii nu pot vedea aceste informații despre selecția lor. Serviciul funcționează de la începutul lunii iulie, iar Moriya spune că răspunsul a fost copleșitor de pozitiv. „Avem solicitări din toată lumea și din peste 115 țări în total, deși nu facem niciun fel de promovare”, spune ea, adăugând că Statele Unite și Australia sunt țările cu cel mai mare număr de utilizatori.

Adevăratul impact al testului va fi dezvăluit abia la sfârșit, odată ce Japan Airlines evidențiază economia de greutate și calculează reducerea exactă a emisiilor. „Trebuie să vedem rezultatele finale înainte de a putea spune dacă acest serviciu este durabil sau nu”, spune Moriya, adăugând că calculele vor lua în considerare emisiile produse de livrările de haine și de spălare.

Reducerea greutății, reducerea emisiilor

Reducerea greutății este o modalitate dovedită de a economisi combustibil și de a reduce emisiile și a fost luată în considerare de producătorii de avioane și companiile aeriene de mult timp, de exemplu prin proiectarea de scaune mai ușoare pentru pasageri sau prin înlocuirea manualelor grele de hârtie cu tablete.

Japan Airlines trebuie să poată observa o reducere semnificativă statistic a greutății bagajelor, spune Gary Crichlow, analist în aviație la firma de consultanță AviationValues.

Odată ce acest lucru este dovedit, provocarea ar fi să ne asigurăm că greutatea mai mică se traduce de fapt într-un consum redus de combustibil.

„Nu contează dacă greutatea provine de la pasageri, genți, marfă, echipaj sau catering. Întrucât proprietățile imobiliare ale aeronavelor sunt foarte valoroase, va exista întotdeauna un stimulent economic pentru a compensa greutatea redusă a bagajelor pasagerilor cu încărcături suplimentare generatoare de venituri. Acest lucru poate să nu fie neapărat un lucru rău din punct de vedere holistic, dacă are ca rezultat utilizarea cât mai eficientă a capacității de marfă a aeronavei. Dar ar părea să fie contrar scopului declarat al inițiativei. Prin urmare, transparența cu privire la greutatea reală economisită per zbor (dacă există) și la reducerea consumului de combustibil ca urmare, vor fi esențiale.”