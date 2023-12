Noua termocentrală de la Mintia va fi gata până în 2026, asigură investitorii

Prefectul judeţului Hunedoara, Călin Marian s-a întâlnit cu reprezentanții și investitorii termocentralei Mintia, pentru a analiza stadiul investițiilor de la acest producător de energie. Echipa de conducere dă asigurări că noua capacitate de producere a energiei electrice va fi finalizată până la finele anului 2026.

Prefectul a discutat cu actuala conducere a Global Mass Energy despre stadiul investiţiilor realizate până acum şi despre importanţa alinierii acestora la cerinţele şi exigenţele la noile standarde europene, precum şi despre trecerea de la producţia de energie electrică pe bază de cărbune la cea din surse regenerabile.

„Atunci când statul român a aprobat această investiţie, au fost prevăzute în contract anumite condiţii şi măsuri, iar astăzi (marţi, n.red.) am constatat că acestea au fost îndeplinite la termen. Am urmărit îndeaproape evoluţia lucrărilor realizate şi este important să scoatem în evidenţă că investiţia este pe drumul cel bun. Termocentrala Mintia este un obiectiv de investiţii de importanţă majoră pentru judeţul Hunedoara şi pentru România. Angajamentele asumate de către investitori au fost respectate şi am primit asigurări că investiţia pentru realizarea noii termocentrale, estimată la 1,4 miliarde de euro, va fi finalizată până în anul 2026, conform prevederilor contractuale”, a declarat prefectul Călin Marian, citat într-un comunicat al Instituţiei Prefectului Hunedoara.

Compania Mass Group Holding a semnat, în luna martie, un contract în valoare de 673,5 milioane de euro pentru construcţia şi punerea în funcţiune a unei centrale electrice cu ciclu combinat de 1.750 MW, la Mintia. Construcţia va dura 38 de luni, iar investiţia va crea aproximativ 700 de locuri de muncă.

Noua centrală de la Mintia este prevăzută să fie pusă în funcţiune în vara anului 2026. Unitatea va funcţiona pe gaz natural şi va cuprinde două turbine cu gaz, o turbină cu abur şi trei generatoare SGen5-3000W de la SIEMENS. Totodată, componentele centralei vor fi pregătite pentru trecerea către noile tehnologii de producere a energiei, bazate pe hidrogen.

Termocentrala Mintia a fost cumpărată, pe 26 august 2022, cu 91,23 milioane de euro, fără TVA, de Mass Global Energy Rom, parte a grupului Mass Group Holding, în cadrul unei licitaţii publice.

Fosta centrală electrică a intrat în procedură de insolvenţă la data de 14 noiembrie 2019. Din vara anului 2021 termocentrala s-a aflat în conservare, în lipsa investiţiilor necesare pentru a putea respecta prevederile Uniunii Europene de mediu.