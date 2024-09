Ministrul Economiei, despre industria de apărare a României: „Vedem în războiul din Ucraina că nevoia de drone este extrem de mare”

Ministrul Economiei, Ștefan Radu Oprea, susține că drona construită integral în România „va fi o realitate”. Oficialul a vorbit și despre industria de apărare a țării.

Ministrul Ștefan Radu Oprea susține că statul produce dublu ca valoare față de anul trecut în ceea ce privește industria de armament.

„Sunt fabrici astăzi în România unde lucrăm în schimb. Am avut memorandumuri in Guvern prin care am aprobat creșterea numărului de lucrători în aceste fabrici, dar trebuie să lucrăm la foc continuu pentru că procesele din acele fabrici sunt procese continue. Și lucrul acesta se întâmplă. Dar e mai mult decât atât, este o reformă profundă din punctul meu de vedere, pe industria de apărare, atât la nivel european, la nivel global, dar mai ales în România. De ce? Pentru că am venit cu schimbarea legislativă: nu mai avem vechea lege a offsetului, care a produs rezultatele pe care le cunoaștem cu toții”, a declarat ministrul Radu Oprea, la Digi 24.

Ministrul a vorbit și despre fabrica de pulberi, afirmând că speră ca „lucrările să înceapă anul ăsta”. „Acum suntem deja în etapă de proiectare, de dialog, de întâlniri cu partenerii”, a spus Oprea.

Ministrul susține că drona românească va fi o realitate.

„Suntem într-un grup de lucru împreună cu Ministerul Cercetării pentru a avea o dronă românească completă în sensul de a porni de la cercetare - dezvoltare, produs, până la planuri de industrializare și producție. Ne apropiem foarte mult de semnarea protocolului între Ministerul Economiei, Ministerul Cercetării și companiile cu capital privat și institutele de cercetare din România”. (...) România poate să producă drone. Vedem în războiul din Ucraina că nevoia de drone este extrem de mare. Tipurile, felurile sunt foarte diversificate și atunci este foarte mult loc, din punctul meu de vedere, pentru producție de drone în România. Sunt și foarte multe prototipuri astăzi pe care le-am văzut, realizate de către firme cu capital privat din România”, a adăugat ministrul Economiei.