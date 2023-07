Marea recesiune a ceasurilor de lux: Cum a zdrobit FED boom-ul industriei

De la sfârșitul anului 2022, Wall Street a fost plină de previziuni pentru creșterea ratelor dobânzilor de către Rezerva Federală care a făcut ravagii în economia și piața de valori din SUA.

Dar, în timp ce economia în general a rezistat surprinzător de bine, blitzkrieg-ul (război-fulger n. red.) monetar a declanșat o scădere de alt tip – o dezamăgire pe piața secundară a ceasurilor de lux.

Indicele global al pieței WatchCharts - care urmărește prețurile a 60 de ceasuri de la mărci de top, inclusiv Rolex, Patek Philippe și Audemars Piguet - a scăzut cu 32% față de un vârf din martie 2022, scrie businessinsider.com. Un indice separat pentru doar modelele Rolex a arată o scădere cu 27% într-o perioadă similară.

Înăsprirea agresivă a băncii centrale a SUA în ultimele cinci trimestre este văzută ca un motiv-cheie al scăderii prețurilor ceasurilor. Ratele mai mari ale dobânzilor au alimentat temerile de recesiune economică, determinând investitorii să reducă cheltuielile de lux și să stimuleze economiile. Scăderea pieței cripto, precipitată și de creșterile ratelor, a afectat și cererea de ceasuri.

Vânzările celor mai scumpe ceasuri s-au prăbușit

Cele mai scumpe ceasuri au suferit cele mai grave scăderi. Cei din categoria de prețuri 50.001-100.000 USD au scăzut cu peste 15% în ultimele 12 luni, în timp ce grupul 10.001-20.000 USD a scăzut cu 10,4%, potrivit datelor WatchCharts. Banda de 5.001 USD-10.000 USD a înregistrat o scădere de 6,8%.

Ceasurile de lux au avut performanțe slabe asupra acțiunilor din martie 2022, când Fed a început să majoreze ratele dobânzilor. Indicele S&P 500 al acțiunilor americane cu capitalizare mare a crescut cu aproximativ 8% de atunci.

Anumite mărci de ceasuri au simțit scăderea mai mult decât altele. Indicele Rolex Market, care urmărește primele 30 de modele cele mai valoroase, a scăzut cu 12,5% față de un an în urmă, în timp ce indicele Patek Philippe a pierdut 18%. Cu toate acestea, Audemars Piguet a înregistrat cele mai mari pierderi, în scădere cu aproape 20% de la an la an, arată datele WatchCharts.

Prețurile Rolex, Patek Philippe și Piguets au atins niveluri record la începutul anului 2022. Vânzările de ceasuri second hand au atins 22 de miliarde de dolari în 2021 – aproape o treime din piața de ceasuri de lux de 75 de miliarde de dolari, potrivit unui raport al Boston Consulting Group.

În ciuda scăderilor din ultimul an, prețurile au urcat considerabil pe termen lung, depășind piața de valori. Indicele Rolex a crescut cu peste 55% față de acum cinci ani.

„Ceasurile de lux au avut performanțe bune, mai ales pe termen lung, în comparație cu categoriile tradiționale de investiții. Din august 2018 până în ianuarie 2023, prețurile medii pe piața second-hand pentru modele de top ale celor mai mari trei mărci de lux — Rolex, Patek Philippe și Audemars. Piguet – a crescut cu o rată anuală de 20%, în ciuda scăderilor mai ample ale pieței în timpul pandemiei, comparativ cu o rată anuală de 8% pentru indicele S&P 500”, a spus BCG într-un raport publicat la începutul acestui an.