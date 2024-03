Livrările globale de cafea robusta vor fi afectate de recolta slabă din Vietnam

Livrările globale de cafea robusta, soiul utilizat în băuturile de tip instant şi la espresso, ar urma să se reducă şi mai mult, deoarece valurile de căldură ameninţă producţia principalului exportator, Vietnam, provocând pagube fermierilor, care vor să planteze alte culturi.

"Per ansamblu, în regiunile unde se creşte cafea este vreme caldă şi uscată. Deşi suntem încă în sezonul secetos şi acest timp de vreme nu este neaşteptat, este de remarcat că precipitaţiile sunt la cel mai redus nivel din ultimii zece ani, iar temperaturile sunt extrem de ridicate", au apreciat analiştii de la Tuan Loc Commodities, în Ho Chi Minh, citați de Bloomberg.

Fermierii au redus suprafaţa cultivată cu arbori de cafea pentru culturi mai profitabile, cum ar fi durian, fructul pasiunii şi avocado. Exporturile Vietnamului ar urma să scadă cu 20% în anul care va încheia la 30 septembrie, de la 1,67 milioane tone livrate anul precedent, conform datelor Asociaţiei de Cafea din Vietnam.

Precedenta recoltă s-a terminat acum şi se estimează că producţia este cu 20% mai scăzută decât cele 1,84 milioane tone recoltate anul precedent, reflectând schimbările climatice, lipsa investiţiilor şi decizia fermierilor de a planta alte culturi, a declarat Nguyen Nam Hai, preşedintele Asociaţiei.

Acesta a explicat că stocurile fermierilor şi ale agenţilor care fac achiziţii nu sunt prea ridicate.

Scăderea producţiei a dus în ultimul an la majorarea cu până la 50% a cotaţiilor futures la cafea robusta la Bursa de la Londra, la cel mai ridicat nivel din 2008. Preţurile în Vietnam sunt mai mult decât duble faţă de anul precedent, atingând un nivel record, a declarat Hai.

Acesta a estimat că nivelul ridicat al preţurilor se va menţine până în mai, când începe recoltarea în Brazilia şi Indonezia.

În plus, recoltele vietnameze s-au micșorat deoarece foarte mulți cultivatori au renunțat la culturile lor de cafea robusta pentru avocado. Ţara va produce probabil 1,6 - 1,7 milioane tone boabe de cafea din actuala recoltă, în scădere de la 1,78 milioane de tone în urmă cu un an, în timp ce stocurile din precedenta recoltă sunt aproape epuizate, a estimat Do Ha Nam, vicepreşedintele Asociaţiei de Cafea şi Cacao din Vietnam.

Perspectivele privind recolta de cafea sunt o nouă veste proastă pentru consumatorii care caută opţiuni mai ieftine pentru a face faţă inflaţiei ridicate. Preţurile au fost susţinute şi de îngrijorările cu privire la impactul condiţiile meteo nefavorabile asupra unor culturi importante de cafea. Toate acestea au majorat la bursa de la Londra cotaţiile futures la cafea robusta în acest an până la cel mai ridicat nivel din 2008.