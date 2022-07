Când s-ar putea deschide pasajul de la Drajna. Grindeanu: „Constructorul român a ajuns cu lucrările la aproape 50%”

„Am verificat astăzi lucrările de la Pasajul de la Drajna, din judeţul Călăraşi. Sunt mulţumit de modul în care evoluează lucrările! Constructorul român a ajuns aproape la 50%, în condiţiile în care a început lucrările în luna ianuarie! Dacă va menţine ritmul de lucru, sunt şanse mari ca Pasajul de la Drajna (2,74 km) să fie deschis mai devreme decât prevede contractul (iunie 2023).

Proiectarea şi construcţia acestui pasaj au o valoare de 98,12 milioane de lei (fără TVA) şi sunt finanţate prin POIM. Pasajul de la Drajna va aduce o serie de beneficii la nivel regional şi naţional: creşterea vitezei de tranzitare prin eliminarea timpilor pierduţi acum la barieră; creşterea siguranţei rutiere prin eliminarea traversării la nivel a căii ferate", a scris Grindeanu, pe pagina de Facebook.

Pasajul de la Drajna va traversa DN3A şi linia de cale ferată Bucureşti - Constanţa şi face parte din viitorul Drum Expres Călăraşi-Brăila.

În legătură cu drumul expres TransRegio Galaţi - Brăila - Slobozia - Drajna - Autostrada A2 - Chiciu, ministrul Transporturilor a afirmat că acesta este cel mai mare proiect pe care l-a dat către autorităţile locale, respectiv Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare formată din CJ Galaţi, CJ Brăila, CJ Călăraşi şi CJ Ialomiţa, care a semnat un protocol cu CNAIR.

„Am făcut acest lucru motivat de faptul că toţi cei patru preşedinţi de consilii judeţene sunt extrem de determinaţi ca într-o perioadă foarte scurtă să ajungă în stadiul să semneze acest protocol şi faptul că ministerul a fost de acord să dea către autorităţile locale. Am semnat până acum cred că vreo 50 şi ceva de asemenea protocoale în 7-8 luni. Sigur, acesta este de departe cel mai mare ca investiţie. Am fost motivat de două aspecte să fac acest lucru - unu, autorităţile locale fiind zi de zi aici ştiu să urmărească, să monitorizeze mai bine lucrările să le impulsioneze şi doi, faptul că CNAIR are în acest moment multe proiecte, pentru că există multe surse de finanţare europene şi de la bugetul naţional", a mai spus ministrul Sorin Grindeanu, în timpul declaraţiei pe care a susţinut-o cu ocazia deplasării la Drajna.