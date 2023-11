Întâlnire de gradul zero între bancheri și Guvern, pe tema plăților cash

Reprezentanți ai Asociației Române a Băncilor vor avea luni o discuție cu premierul Marcel Ciolacu, pe tema limitelor introduse la plățile cash care privesc deopotrivă persoanele fizice și pe cele juridice.

Surse avizate au declarat pentru „Adevărul” că unii bancheri ar fi nemulțumiți de limitele privind plățile cash introduse recent, dar și de limita de numerar care poate exista în casierii la finalul zilei.

La 1 noiembrie au intrat în vigoare o parte din noile măsuri fiscale, printre care și limitarea plăților cash la comercianți.

Concret, lega stabilește plafoane clare pentru plăți și încasări între persoane fizice și firme, între două persoane fizice și între două firme, dar și plafoane pentru banii cash care pot exista în casa firmelor la finalul zilei, pe care le enumerăm punctual mai jos:

Plăți și încasări cash între persoane fizice și companii

Se pot face încasări și plăți între o persoană juridică și o persoană fizică în plafonul zilnic de 5.000 lei către/de la o persoană, pentru livrări ori achiziții de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanțe sau alte drepturi și primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanțări

Plafonul este diminuat astfel de la 10.000 lei la 5.000 lei. Dacă se depășește plafonul de 5.000 lei, se aplică o amendă de 25% din suma care depășește plafonul. Facturile care depășesc 5.000 lei se pot plăti numerar în limita a 5.000 lei iar diferența peste plafon se poate plăti numai prin bancă, dar acest plafon nu se aplică și pentru plata salariilor.

Plăți și încasări cash între 2 persoane fizice

Se pot face încasări și plăți între 2 persoane fizice în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei / tranzacție. Plafonul era până acum de 50.000 lei.

Dacă se depășește plafonul de 10.000 lei, se aplică o amendă de 25% din suma care depășește plafonul.

Plăți și încasări cash între 2 persoane juridice

Se poate încasa cash în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei de la o persoană juridică, față de 5.000 lei cât era până acum.

Dacă se depășește plafonul de 1.000 lei, se aplică o amendă de 25% din suma care depășește plafonul.

Magazinele cash & carry pot încasa cash în limita unui plafon zilnic de 2.000 lei de la o persoană juridică

Soldul la Registrul de Casa

Sumele în numerar aflate în casieria persoanelor juridice nu pot depăşi, la sfârşitul fiecărei zile, plafonul de 50.000 lei. Sumele în numerar care depăşesc plafonul se depun în conturile bancare ale acestor persoane în termen de două zile lucrătoare.

Prin excepție se admite depăşirea acestui plafon numai cu sumele aferente plăţii salariilor.

Dacă se depășește plafonul de 50.000 lei, se aplică o amendă de 25% din suma care depășește plafonul.

Micii comercianți spun că măsura va fi dificil de aplicat

Limitarea plăților cash pentru persoanele fizice va fi extrem de dificil de aplicat, în condițiile în care 40% din populație, inclusiv oficiali guvernamentali, nu dețin carduri bancare.

Conform datelor oficiale, majoritatea pensionarilor își primesc pensia în numerar, direct de la poștaș, o situație similară fiind întâlnită chiar și în rândul politicienilor, care preferă să ia banii în plic de la casieria instituției publice la care sunt angajați.

În plus, surse din piață spun că în România există nu mai puțin de 13.260 de mici comercianți în mediul rural, care au câte două-trei magazine în sate în care majoritatea veniturilor provin din agricultură și sunt cash.

Un alt motiv care va face extrem de dificil de aplicat limitarea plăților cash este legat de comisioanele percepute de bănci pentru folosirea POS-urilor, care diminuează substanțial încasările din vânzări ale comercianților de la sate.

„Noi suntem undeva la 80.000 de firme și reprezentăm cam 35 % din piață. Foarte multe firme, sunt vreo 13.260 de sate, care au câte două-trei magazine mici, sate în care nu există bancomate. În plus, nu toți comercianții au legătură la internet suficient de bună și semnal suficient de bun ca să accepte un POS, adică POS-ul să funcționeze. Plățile astea cu numerar odată blocate, ei vor trebui să meargă cu mai puțini bani, să zicem cu 2.000 lei, să-și cumpere cu cash de la un cash and carry sau de la un depozit, restul vor trebui să-i plătească pe un card. Cardurile operate de companii au comisioane de până la 3 % față de cardurile operate de persoane fizice. Mai exact, un card de persoană fizică are un comision de 0.5%, 0.7%, 0.8% până în 1%. Același card, aceeași bucățică de plastic, dar operată pe o firmă, se duce cu un comision până la 3%. Imaginați-vă că un pachet de țigări are un adaos maxim plafonat de 3.5 %, în momentul în care comerciantul și-a cumpărat țigări pentru magazin și a tras cardul acela, 3 % din cei 3.5 % adaos comercial au zburat și a mai rămas cu 0,5%”, a explicat ”, a declarat la Feliciu Paraschiv, vicepreședintele ANCMMR (Asociația Națională a Comercianților Mici și Mijlocii din România).