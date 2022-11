În ce mai investesc tinerii bogați: milenialii nu mai sunt atrași de acțiuni

Investiția în acțiuni a fost în mod tradițional văzută ca o parte cheie a construirii bogăției pe termen lung, dar nu mai este cazul și pentru tinerii mileniali, potrivit unei analize.

Un studiu recent al Bank of America Private Bank asupra persoanelor cu valoare netă ridicată a constatat că majoritatea (75%) investitorilor cu vârste cuprinse între 21 și 42 de ani nu cred că este posibil să se obțină randamente peste medie doar cu acțiuni și obligațiuni tradiționale, scrie gobankingrates.com.

Tinerii investitori își schimbă prioritățile

Ken Shepard, CFA, șeful de investiții la Bank of America Private Bank, consideră că există câteva motive pentru care investitorii bogați din generația Z și mileniali nu mai cred că acțiunile și obligațiunile tradiționale sunt componente cheie pentru construirea bogăției. Una este că se adaptează mai repede la schimbările din industrie.

„Când te uiți la aceste generații mai tinere și te uiți la timpul în care au fost crescute, constați o perioadă de progrese incredibile, când noi inovații apar aproape lunar și inovațiile vechi sunt foarte repede aruncate," a spus el. „Au fost crescuți online și ceea ce funcționează astăzi este grozav, dar apoi mâine poate fi ceva nou și mai bun. Cred că sunt mult mai rapid să îmbrățișeze progresele decât generațiile mai în vârstă.”

El observă, de asemenea, că aceste generații au trecut prin unele schimbări majore ale pieței, care pot duce la o anumită ezitare de a conta pe piață pentru a-și construi bogăția.

„Au trecut prin balonul tehnologic, au trecut prin criza valutară, au trecut prin Marea Recesiune, au trecut prin tulburările economice create de COVID și apoi, bineînțeles, cu volatilitatea pe care am văzut-o anul acesta. cu o inflație ridicată și cu criza din Ucraina”, a spus Shepard. „Cred că acele experiențe au creat un grad de scepticism pe piețele de capital pe care s-ar putea să nu îl aibă generațiile mai în vârstă.”

Unde își țin banii acum investitorii tineri și bogați

Sondajul Bank of America a constatat că 80% dintre tinerii investitori caută acum investiții alternative, cum ar fi private equity, mărfuri, imobiliare și alte active corporate. Shepard observă că aceste active sunt cel mai bine utilizate de către investitorii mai tineri care au un orizont de timp mai lung pentru a construi bogăție, față de cei care doresc să încaseze pe termen scurt.

„Aceste investiții au, în general, lichidități limitate în comparație cu activele mai tradiționale”, a spus el. „În cazul capitalului privat, vorbiți despre o investiție care este un angajament de 10 până la 12 ani. Deci, dacă sunteți un investitor care are un orizont de timp mai scurt, atunci cred că acest timp ar descalifica un portofoliu care favorizează aceste tipuri de active și se bazează mai mult pe investițiile tradiționale.”

Construirea bogăției

Investiția în active alternative, mai degrabă decât în ​​acțiuni și obligațiuni tradiționale, poate fi, de asemenea, benefică pentru investitorul pe termen lung, deoarece le permite să obțină o expunere la o gamă mult mai largă de piețe și valori mobiliare decât ar putea obține prin investițiile tradiționale, a spus Shepard.

În ceea ce privește activele netradiționale care sunt acum cele mai populare în rândul acestor tineri cu valoare netă ridicată, Shepard a spus că a observat o trecere recentă de la fonduri de capital privat la fonduri speculative.

„Cred că motivul este înainte de pandemie, fondurile speculative erau umbrite de o piață de obligațiuni și acțiuni atât de puternică, iar pe măsură ce am început 2022, am văzut cu adevărat clienții îmbrățișând fondurile speculative mult mai mult – nu în detrimentul private equity, dar am văzut o utilizare mult mai mare a fondurilor speculative”, a spus el.

„Motivul este că este un ciclu de piață diferit și ceea ce a funcționat în trecut, cred că va funcționa în viitor, dar poate nu la fel de bine. Când te uiți la 2022 și te uiți la performanța diferitelor clase de active, vedem pentru prima dată de mult timp fondurile speculabile și activele acoperibile sunt foarte aditive la un portofoliu. În general, credem că această tendință va continua în viitorul previzibil.”

Ce poate învăța investitorul mediu din ceea ce fac cei bogați

Din păcate, unele dintre activele favorizate de cei bogați ar putea să nu fie accesibile investitorului obișnuit.

„În funcție de structura vehiculului real, investitorul poate avea nevoie să se califice pentru a achiziționa fondul speculativ sau fondul de capital privat, iar calificarea s-ar putea baza pe o serie de factori, dar cel mai frecvent este valoarea netă și/sau venit. ”, a spus Shepard.

Și chiar dacă îți poți permite o anumită investiție, s-ar putea să nu fie cea mai bună alegere dacă te va costa prea mult din averea ta.

„O opinie: când vorbiți despre active reale, cum ar fi terenuri agricole, cherestea, imobile comerciale sau ferme, ceea ce vedem adesea cu clienții cu valoare netă mare este că dețin direct o proprietate. Din cauza costului acestor proprietăți, acestea sunt adesea rezervate clienților care au averi nete mult mai mari”, a spus Shepard. „Dacă aveți 3 milioane de dolari și o fermă vă va costa 2 milioane de dolari, în general, din motive de diversificare, nu doriți să vă legați două treimi din valoarea netă într-o singură soluție.”

Cu toate acestea, există încă modalități de a utiliza strategiile pe care cei bogați le folosesc pentru a vă diversifica propriul portofoliu.

„De exemplu, în cazul imobiliarelor, există REIT tranzacționate public în care clienții pot investi”, a spus Shepard. „Poate că nu obțineți exact același beneficiu pe care l-ați obține dacă ați deține imobiliare direct, dar vă oferă o modalitate de a obține cel puțin expunere la imobiliare”, a adăugat el.

„În cazul fondurilor speculative, există ceea ce numim fonduri mutuale netradiționale, care sunt fonduri mutuale tranzacționate public, care folosesc strategii care seamănă puțin mai mult cu un fond speculat decât cu o simplă strategie de acțiuni”, a continuat el. „Din nou, nu obțineți aceleași beneficii pe care le-ați obține cu un fond speculat, dar este o modalitate pentru investitorii care nu se califică să poată obține unele dintre beneficii.”