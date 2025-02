Fermierii americani s-au axat pe agroturism, pentru a strânge bani și când producția nu le satisface nevoile financiare, în contextul preţurilor mici la culturile agricole, dobânzilor mari şi costurilor mari cu îngrăşămintele şi mâna de lucru.

Fermierii ale căror culturi agricole sunt utilizate pentru a produce alimente, nutreţ pentru animale şi uleiuri vegetale, au probleme în a face profit în condiţiile în care preţurile la porumb şi soia au coborât în 2024 până la cel mai redus nivel din ultimii patru ani.

Agroturismul a explodat în perioada pandemiei când oamenii au decis să îşi petreacă vacanţele la ferme din zonele rurale atraşi de posibilitatea de a se distra respectând normele de distanţare socială la ţară. Sectorul a continuat să se dezvolte între timp, impulsionat de numărul din ce în ce mai mare de orăşeni care caută linişte şi de fermieri care caută modalităţi alternative pentru a strânge bani gheaţă pentru fermele lor.

Numărul înnoptărilor la fermele listate pe platformele de închirieri pe termen scurt din SUA a crescut cu 77% în ultimii cinci ani, adică dublu faţă de creşterea listărilor, arată datele firmei AirDNA. Atât Airbnb cât şi site-urile de rezervări de locuri de camping HipCamp, Harvest Hosts şi The Dyrt au înregistrat creşteri substanţiale ale fermelor listate pe platformele lor în ultimii ani.

Banii din agroturism sunt bineveniţi în contextul preţurilor mici la culturile agricole, dobânzilor mari şi costurilor mari cu imputurile, îngrăşămintele şi mâna de lucru, susţin fermierii şi experţii din agricultură. Potrivit USDA, veniturile fermierilor au scăzut cu 23% după 2022, unul din cele mai grave scăderi din istorie, iar American Farm Bureau susţine că economia agricolă este în recesiune, scrie Reuters.

Veniturile din culturi agricole continuă să scadă

Chiar dacă veniturile fermierilor sunt aşteptate să se îmbunătăţească în acest an, creşterea se datorează în principal subvenţiilor guvernamentale. Veniturile generate din vânzarea culturilor agricole au continuat să scadă. De asemenea, anul acesta ar putea aduce noi probleme financiare pentru fermieri dacă războaiele comerciale cu Canada, Mexic şi China se vor prelungi.

„Am putut depăşi o parte din aceste marje negative pentru că am diversificat modalitatea în care facem bani. Dacă ne-am fi concentrat doar pe culturile agricole, am fi avut o altă discuţie", spune Kaylee Heap, 35 de ani, unul din managerii fermei Heap's Giant Pumpkin Farm, din statul Illinois.

În timpul toamnei, clienţii lui Kaylee Heap pot culege seminţe de floarea soarelui, crizanteme şi dovleci, precum şi să se plimbe printre lanurile de porumb. Ferma produce, de asemenea, porumb şi soia, care sunt exportate pe piaţa externă.

Nu toate fermele sunt adecvate pentru agroturism

Însă nu toate fermele sunt adecvate pentru agroturism. Unele sunt amplasate în locuri inaccesibile sau proprietarii lor nu sunt dispuşi să îşi deschidă locuinţele pentru străini. Asigurările şi respectarea normelor guvernamentale pot genera de asemenea costuri suplimentare.

Chiar şi aşa, veniturile din recreaţie şi turism pot ajuta familiile să rămână proprietare ale fermelor, să ramburseze datoriile şi oferă locuri de muncă tinerilor, care uneori preferă să aibe grijă de pagina de pe Airbnb sau să pună la punct un site de Internet în loc să monitorizeze umiditatea solului şi cotaţiile futures la cereale, spun fermierii.

„Ca fermă familială, nu poţi supravieţui numai din agricultură", spune Catherine Topel, 56 de ani, producătoare de carne de porc din statul Carolina de Nord, care şi-a listat proprietatea pe Airbnb şi HipCamp. „Activităţile de camping îţi oferă sustenabilitate şi rezilienţă în perioade dificile, şi de asemenea îţi oferă flexibilitatea de a demara alte iniţiative în loc să faci exact acelaşi lucru ca tatăl şi bunicul tău", susţine Catherine Topel.