ExxonMobil România şi-a schimbat denumirea în Romgaz Black Sea Limited

ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited şi-a schimbat denumirea în Romgaz Black Sea Limited, potrivit unui comunicat al Romgaz, publicat de Bursa de Valori Bucureşti (BVB).

,,S.N.G.N Romgaz S.A anunţă finalizarea procedurilor de schimbare a denumirii companiei ExxonMobil Exploration and Production România Limited în ROMGAZ BLACK SEA LIMITED.

Urmare a deciziilor luate in cadrul sedintei Adunarii Generale a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data 22 septembrie 2022, s-au demarat procedurile de inregistrare la autoritatile competente din Bahamas. La data de 6 octombrie 2022, au fost primite documentele care confirma finalizarea procedurilor anterior mentionate.

Amintim faptul ca schimbarea denumirii companiei ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited in ROMGAZ BLACK SEA LIMITED precum si modificarea, in consecinta, a articolului 1 din Actului Constitutiv al ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, a fost aprobata prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. nr. 9/22 septembrie 2022.", precizează comunicatul publicat de Bursa de Valori Bucureşti (BVB).

Romgaz a finalizat în august preluarea ExxonMobil România, care deţine 50% din perimetrul de gaze de mare adâncime Neptun Deep.

OMV Petrom deţine restul de 50% din Neptun Deep şi este operatorul perimetrului.

În zăcământul de mare adâncime Neptun Deep s-ar putea afla 100 de miliarde de metri cubi de gaze, iar decizia finală de investiţii pentru extragerea acestor gaze ar putea fi luată anul viitor, potrivit Christinei Verchere, CEO al OMV Petrom.

Romgaz a împrumutat 325 de milioane de euro de la Raiffeisen şi BCR pentru a putea cumpăra ExxonMobil, au informat în data de 5 august cele două bănci.

Tranzacţia finalizată pe 1 august 2022, a fost finanţată din sursele proprii ale companiei şi un credit bancar sindicalizat în valoare de 325 milioane euro, aranjat de Raiffeisen Bank, având finanţatori Raiffeisen Bank cu 200 de milioane de euro şi Banca Comercială Română cu 125 de milioane de euro.