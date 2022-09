Expoziție-eveniment unică în România, urmată de târg bogat cu vânzare în lupta cu inflația

Academia de Științe Agricole „Gheorghe Ionescu-Sisești” aduce cu ocazia BucharestFoodSummit.ro sute de fermieri, procesatori, antreprenori, retaileri, horecari din toată România și Europa de Sud Est.

BucharestFoodSummit, ediția a 5-a va avea loc pe 13 ,14, 15, 16 octombrie 2022, în cadrul evenimentului fiind prezente cele mai performante centre de cercetare și excelență în toate ramurile agriculturii din Patrimoniul ASAS: horticultură, pomicultură, viticultură, zootehnie, echipamente și tehnică agricolă, vin cu ultimele rezultate ale cercetării lor și cu exemplele practice de firme care le aplică în producție.

Expoziția centrelor de cercetare este completată de expunere Gratuită de produse doar ale firmelor private participante la #BucharestFoodSummit.ro .

Expun printre alții Boierii de carne de calitate rară “Ferma Baciu “, Boierii de brânză românească “Lactate de Ibănești”, Boierii de aranjamente florale “Trifoiul de Opal “, Boierii de alimente sănătoase “Sanovita” și alții.

Sub ochii marelui fermier model de integrare Dimitrie Muscă, care vine tocmai de la Curtici, marelui fermier Ionuț Olteanu care înfrumusețează România cu plantele lui, marilor fermieri de la Buzău, Alba, Olt, Iași, Vrancea, șefilor marilor rețele Profi, Auchan , @Penny și altele, a proprietarilor lanțurilor de restaurante Loft, La mama, KFC și altele, sub ochii sponsorului Platinum Lac de Lac Snagov, sau sponsorului Gold ComputerLand Romania , sau a Partenerului Biris Goran SPARL , sub ochii marii procesatoare de carne Luchi Georgescu, sau de vin Vinarte și câți alții, pe care o să vi-i dezvăluim zi de zi.

Totul continuă în weekend cu un târg de excelență bogat în produse tradiționale din toată țara cu vânzare, deschis tuturor bucureștenilor în curtea ASAS.