Economist din România, amenințat cu moartea de activiști fanatici: „Am văzut fața hâdă a extremismului”

Unul dintre cei mai cunoscuți tineri economiști români, Andrei Caramitru, a vorbit despre interesele mai puțin cunoscute din spatele unor activiști de mediu. Curajul l-a costat: în ultima perioadă a primit, spune el, mai multe amenințări cu moartea.

Cu studii în Elveția, în domeniul finanţelor, la prestigioasa universitate din Geneva, Andrei Caramitru și-a început cariera în Geneva, ca asociat în cadrul băncii elveţiene UBS. Ulterior, el a lucrat timp de 16 ani pentru McKinsey, una dintre cele mai influente companii de consultanţă în management strategic din lume, iar apoi la firma de consultanţă Boston Consulting Group. Economist de top, Andrei Caramitru a fost o perioadă consilierul lui Dan Barna, fost președinte al USR.

În ultima perioadă, Andrei Caramitru a criticat deschis mai multe ONG-uri conduse de activiști de mediu fanatici, iar curajul său l-a costat. Recent, economistul a primit amenințări cu moartea, așa cum dezvăluie într-o postare pe Facebook.

„De când am avut tupeul să atac - contra curentului total, știu - oengeurile isterice care protejează boscheții si ruinele. Și m-am pronunțat pentru dezvoltare și modernizare și creștere economică. Am văzut fața hâdă a extremismului absolut. 4 situații concrete ca sa înțelegeți cât de mare e nebunia în capul unor oameni: Am fost eu amenințat cu moartea, mulți mi-au scris ca ce bine ar fi dacă as dispărea fizic. La o știre banală din Oradea, unde se anunța demolarea unei fabrici vechi de bere în ruina de la marginea târgului, nimic special - oameni cu nume și prenume au amenințat cu moartea pe toți politicienii. Vor sânge”, a început el postare, după care a continuat cu celalalte două situații:

„Am descoperit că există o întreagă rețea de arhitecți, ONG-uri și ziariștii care nu se luptă doar pentru protejarea spațiilor verzi sau ale monumentelor. Cer cu furie ca până și platformele industriale comuniste în ruină să fie incluse în patrimoniul național - ruinele de hale (acum pline de șobolani și boschetari) să fie monumente adică, și nimeni să nu aibă dreptul să se atingă de ele. Șeful unui ONG serios de politici publice (Sorin Ioniță de la Expert Forum) acuza pe oricine e acționar chiar cu 0.1% în vreun dezvoltator de ticăloșie - deci dacă cumperi niște acțiuni pe bursă ești ultimul om huo. Și urlă grobian prin comentarii, deși părea om echilibrat și normal la cap”, a mai scris el.

Și tot în această postare, el a amintit și faptul că mai mult de jumătate dintre români regretă „Epoca de Aur” și nu doar atât. Tot mai mulți activiști de mediu atacă acum capitalismul, în numele unei doctrine de extremă stânga care câștigă tot mai mult teren în România și în întreaga lume și a devenit o adevărată modă.

„E foarte îngrijorător. 50% din oameni regretă perioada comunistă. Dar - în „bula” noastră - mai avem probabil încă 20% ÎN PLUS care urăsc profund orice „business”, „hienele capitaliste”, și refuză categoric orice modernizare schimbare cât de mică. Este un moment periculos. Suntem în situația din anii 1930 acum, când după valul de modernizare de dinainte ne-am pomenit cu legionarii la putere, cu patriarhul numit prim-ministru, cu atentate și haos în țară”, avertizează Caramitru.

Concluzia economistului este că e nevoie de o coaliție împotriva celor care ar vrea ca România să stagneze și pun bețe în roate oricărei inițiative de modernizare.

„Nu știu dacă avem anticorpii ca societate sa trecem peste nebunia asta. Și dacă oamenii normali - care produc, inovează, construiesc, muncesc - ne putem cumva coaliza ca să-i blocăm pe nebuni să distrugă tot”, a conchis Caramitru.